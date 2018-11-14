14 ноября: Психоделические пазлы, ванна с айфоном и автобус на ножках

Доброе утро, друзья!

О погоде: днем уже потеплее, чем в понедельник и вторник. И даже снег обещают!

Видео к завтраку!

Идеально для залипания с утра: японский повар готовит ланч со стейком за $144. Менее чем за месяц видео набрало почти 3 млн просмотров:

А теперь взбодримся!

Предлагаем понаблюдать за гонками игрушечных машинок, которое устроили на заводе Skoda в Млада-Болеславе (Чехия). Уиии!!!!

Отметим, что данные модели участвовали в чемпионате Чехии по гонкам радиоуправляемых машинок; они способны развивать скорость до 40 километров в час, а при специальных модификациях — даже до 100 км/ч!

Переходим к новостям.

Директор по дизайну компании Apple Джони Айв вместе с промышленным дизайнером Марком Ньюсоном создали кольцо, полностью выполненное из бриллианта. Алмазный блок украшен несколькими тысячами граней, некоторые из них размером всего в несколько сотен микрометров. Кольцо создано специально для аукциона (RED), который проводит аукционный дом Sotheby's. Все собранные на нём средства пойдут на борьбу с ВИЧ и СПИД в странах Африки. Аукцион состоится 5 декабря в Майами, Sotheby's планирует продать кольцо по цене от $150 тысяч до $250 тысяч.

В Москве в торговом центре «Европейский» 12 ноября двое мужчин пришли покупать iPhone с ванной, полной монет. Денег в ванной хватило, чтобы купить iPhone XS на 256 ГБ стоимостью 100 990 рублей. И еще осталось — на подсчёт суммы ушло около 1,5 — 2 часов, а после покупки посетители покинули магазин с ванной, в которой оставалась мелочь. Очевидно, что все ради хайпа: «акцию» придумал и воплотил в жизнь блогер Святослав Коваленко, он уже рассказал об этом у себя в инстаграме. По его словам, ванна весила 340 килограммов, и все подробности он расскажет позже на своём канале Youtube.

И еще один перфоманс, на этот раз с другого конца страны. Во Владивостоке четверо художников прошли по Золотому мосту в костюме желтого автобуса. Они назвали это акцией против дискриминации пешеходов — по мосту разрешено двигаться только автомобилям. Но маскировка получилась не очень удачной: судя по опубликованному ролику, художники прошли несколько десятков метров по одной из центральных полос моста, после чего их остановил охранник. Тот потребовал, чтобы участники акции перешли к обочине и вернулись назад.

Музыкальная пауза!

Сегодня посмотрим клип рэпера Vince Staples, который снят в стиле Google Maps. Звучит, возможно, странно, но вы посмотрите, и все поймете:

А теперь интересная инфа для киноманов.

Пока кинокритики ждут декабря, чтобы назвать лучшие фильмы года, зрители уже сделали свой выбор. На People's Choice Awards, кроме прочих номинаций, были названы лучшие работы в кино. В итоге лучшим фильмом стал «Мстители: Война бесконечности». Кстати, этот же фильм недавно назвали лучшим журналисты издания Empire.

Скарлетт Йоханссон, которая сыграла в «Мстителях», унесла с собой титул «Лучшая актриса года».

Среди мужчин лучшим стал Чедвик Боузман, сыгравший в другом супергеройском фильме — «Черная пантера».

Картину «50 оттенков свободы» назвали лучшей драмой.

А среди сериалов отметили «Ривердейл» и «Оранжевый — хит сезона».

Вы все из этого успели посмотреть? Или отложили «вкусненькое» на новогодние праздники?)

Американский художник Тим Клейн обнаружил, что пазлы одной из компаний имеют одинаковый шаблон вырезки частей. Теперь он создаёт настоящие произведения искусства, заменяя одни кусочки пазла на другие. В галерее — несколько волшебных и местами даже психоделичных примеров его работ!