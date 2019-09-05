5 сентября: каким будет мир через 50 лет и огромный огурец у турка

Доброе утро! Сегодня мир отмечает день опозданий, так что у всех, кто вдруг задерживается, есть официальное оправдание. Но все же лучше везде приходить вовремя. А сейчас пора завтракать и читать утренние новости.

Немного о погоде. Сегодня за окном осенняя погода – утренний дождик, пасмурно, но все еще тепло.

И небольшой прогноз на ближайшие 50 лет. Именно на такой срок британские ученые попытались спрогнозировать дальнейшее развитие человечества. По их расчетам, большая часть городской среды уйдет под землю: жилые дома расположатся под землей на несколько десяткой этажей, а путешествовать по миру люди будут с помощью магистральных подводных труб.

На дорогу от Великобритании до материковой части будет уходить около часа. Дома научатся сами «очищаться», для запуска уборки достаточно будет нажать на кнопку.

Пользователь фейсбука опубликовала необычное фото с собачкой. На кадре у нее очень необычные зубы – на самом деле это вставная челюсть, которую питомец похитил у бабушки хозяйки.

Произошло это, когда хозяйка вместе с собакой гостила у бабушки, а та решила вздремнуть и спрятала вставную челюсть под подушку. Когда бабушка проснулась она обнаружила пропажу. Только через три часа поисков женщины обратили внимание, что вставная челюсть красуется во рту у собаки.

Немного рекордов. В Труции мужчина вырастил гигантский огурец. Овощ весит 21 кг и достиг в длину 80 см. Фермер, вырастивший такой урожай пояснил, что заказывал семена в Китае.

В качестве музыкальной паузы посмотрим необычный клип кавер-группы Rock Privet. Музыкантам удалось совместить песню Тимы Белорусских и аранжировку Linkin Park.

В галерее сегодня некрасивые, но вкусные завтраки.