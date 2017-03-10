10 марта: Быстро на этой неделе пятница наступила!=)

Доброе утро! Пятница, ку-ку!

Что будем делать на выходных? У нас есть идеи! Детский чемпионат по хоккею, кубок по болдерингу, гаражная распродажа и многое другое. Подробнее - в нашем обзоре выходного дня:

О погоде:

Завораживающая красота. Современная американская художница Jennifer Bolande установила в долине Коачелла билборды с изображениями местных гор вместо рекламных объявлений. Идея заключается в том, что на определенном расстоянии билборд сливается с пейзажем и становится его частью. Волшебно:

Послушаем музыку - пятница же! В торговом центре где-то в Японии обнаружили персонажа в милом красном костюме, который подыгрывал на барабанах детской песенке. Только он барабанил так, словно вокруг играет дэт-метал. Знакомьтесь, это Nyango star. Он из города Куроиси и, по легенде, представляет собой гибрид кошки и яблока. И это кошкояблоко роскошно барабанит!

Новости!

В Англии открылся самый маленький в мире ночной клуб. Высота «Club 28» составляет два метра, а длина и ширина — полтора и один метр. Вмещаются шесть посетителей и один диджей. В помещении установлено профессиональное звуковое оборудование, танцпол и освещение. По мнению создателей проекта, клуб призван отвлечь граждан от плохих новостей. С посетителей брали с посетителей плату в размере 50 пенсов (около 35 российских рублей). Деньги необходимы для уплаты пошлины для подачи заявки в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы окончательно зафиксировать достижение. Это удалось:

На днях был совершен налет на заправку в Новой Зеландии. Двое грабителей украли только конфеты. Один из них был в костюме акулы и с молотком. Эпатаж!

Любите играть на пианино, но не любите все время таскать пианино с собой? Что ж, у многих есть такая проблема. А теперь есть и решение! Представляем вам перчатку Remidi. Это MIDI-контроллер, которые не имеет клавиш. Точнее имеет — их пять, и они расположены на кончиках пальцев. Контроллер программируется: его можно настроить для игры той или иной мелодии в зависимости от тех или иных движений вашей руки. В предустановках можно поставить клавиатуру заданного инструмента, скажем, органа или клавесина, а затем наигрывать прямо на земле — звук будет поступать в наушники. Кстати, можно подшутить над друзьями, подключив перчатки к колонкам и на полном серьёзе играя на… закрытом пианино. В общем, заниматься музыкой можно теперь вообще ВЕЗДЕ - всего-то взять с собой волшебную перчатку!

Красиво жить не запретишь! В Лос-Анджелесе бездомный построил под мостом квартиру с джакузи, шикарной зебро-кроватью, гардеробной, курительной и даже гостевой комнатой. Гостевая, кстати, сдается за 25 долларов в неделю. Ну что, ребята, махнем в Лос-Анджелес на недельку?

Экстрим желаете? Давайте прокатимся на мопеде по одной из самых опасных дорог в мире - горный серпантин Киллар-Киштвар в Индии. В Туле-то дороги еще ничего!..

В галерее - котики в крошечных креслах. Они уже отдыхают после насыщенной недели. А ты?)