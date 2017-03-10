10 марта: Быстро на этой неделе пятница наступила!=)
Доброе утро! Пятница, ку-ку!
Что будем делать на выходных? У нас есть идеи! Детский чемпионат по хоккею, кубок по болдерингу, гаражная распродажа и многое другое. Подробнее - в нашем обзоре выходного дня:
О погоде:
Завораживающая красота. Современная американская художница Jennifer Bolande установила в долине Коачелла билборды с изображениями местных гор вместо рекламных объявлений. Идея заключается в том, что на определенном расстоянии билборд сливается с пейзажем и становится его частью. Волшебно:
Послушаем музыку - пятница же! В торговом центре где-то в Японии обнаружили персонажа в милом красном костюме, который подыгрывал на барабанах детской песенке. Только он барабанил так, словно вокруг играет дэт-метал. Знакомьтесь, это Nyango star. Он из города Куроиси и, по легенде, представляет собой гибрид кошки и яблока. И это кошкояблоко роскошно барабанит!
X????????????????????1??????????…!?????????????????????— ? (@ak1225_062708) 4 марта 2017 г.
??????????2????????????? pic.twitter.com/MjL74UAaa2
???w?????www…???…— ? (@ak1225_062708) 6 марта 2017 г.
…??????ww???????????!!!!!!!!!!!!!!wwwwwwwww?
????????????…
( ?д?)??!
?????????(?)???? pic.twitter.com/niwAicB4dJ
??????????????????????ww pic.twitter.com/hipO4WevMS— ????(о´∀`о) (@toruuuuuko) 15 октября 2016 г.
Новости!
В Англии открылся самый маленький в мире ночной клуб. Высота «Club 28» составляет два метра, а длина и ширина — полтора и один метр. Вмещаются шесть посетителей и один диджей. В помещении установлено профессиональное звуковое оборудование, танцпол и освещение. По мнению создателей проекта, клуб призван отвлечь граждан от плохих новостей. С посетителей брали с посетителей плату в размере 50 пенсов (около 35 российских рублей). Деньги необходимы для уплаты пошлины для подачи заявки в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы окончательно зафиксировать достижение. Это удалось:
На днях был совершен налет на заправку в Новой Зеландии. Двое грабителей украли только конфеты. Один из них был в костюме акулы и с молотком. Эпатаж!
Любите играть на пианино, но не любите все время таскать пианино с собой? Что ж, у многих есть такая проблема. А теперь есть и решение! Представляем вам перчатку Remidi. Это MIDI-контроллер, которые не имеет клавиш. Точнее имеет — их пять, и они расположены на кончиках пальцев. Контроллер программируется: его можно настроить для игры той или иной мелодии в зависимости от тех или иных движений вашей руки. В предустановках можно поставить клавиатуру заданного инструмента, скажем, органа или клавесина, а затем наигрывать прямо на земле — звук будет поступать в наушники. Кстати, можно подшутить над друзьями, подключив перчатки к колонкам и на полном серьёзе играя на… закрытом пианино. В общем, заниматься музыкой можно теперь вообще ВЕЗДЕ - всего-то взять с собой волшебную перчатку!
Красиво жить не запретишь! В Лос-Анджелесе бездомный построил под мостом квартиру с джакузи, шикарной зебро-кроватью, гардеробной, курительной и даже гостевой комнатой. Гостевая, кстати, сдается за 25 долларов в неделю. Ну что, ребята, махнем в Лос-Анджелес на недельку?
Экстрим желаете? Давайте прокатимся на мопеде по одной из самых опасных дорог в мире - горный серпантин Киллар-Киштвар в Индии. В Туле-то дороги еще ничего!..
В галерее - котики в крошечных креслах. Они уже отдыхают после насыщенной недели. А ты?)