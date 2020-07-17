17 июля: беззубая ведущая и Nintendo, которое можно собрать самостоятельно из кубиков LEGO
Доброе утро, страна! Вот мы и добрались до пятницы! Заряжаемся позитивом на все выходные вместе с хорошими новостями. Поехали!
У-ля-ля, кажется, нас ждут теплые выходные. Сегодня правда еще немного пасмурно и до +21 градуса. Зато в субботу уже начнет проглядывать солнышко, а в воскресенье еще и немного потеплеет – температура воздуха прогреется до +23 градусов.
У украинской телеведущей канала «1+1» Марички Падалко во время прямого эфира выпал передний зуб.
Однако журналистка не растерялась, спрятала его в руке и продолжила вести новостной выпуск.
15 июля у ведущей ТСН в прямом эфире выпал зуб. Маричка Падалко не растерялась и продолжила эфир. pic.twitter.com/5fc9ja8T24— Грустный (@StanicaLuganska) July 15, 2020
Пользователи в комментариях выражают свое восхищение выдержкой и профессионализмом ведущей. Также в соцсетях предположили, что ведущая занимается лечением зубов и выпал у нее временный зуб, который поставили перед установкой постоянного.
Телеведущие часто попадают в непростые ситуации, и некоторым удается выходить из них профессионально. Например, ведущий «Матч ТВ» вел репортаж с футбольного поля, когда его полили водой.
– Кристиан Бистрович. Я сейчас прямо стану мокрымОн становился все мокрее и мокрее. Но все равно продолжал говорить...https://t.co/kBQcQLrf6W@eugen_evnevich pic.twitter.com/HzQY4VkDKk— Матч ТВ (@MatchTV) August 25, 2019
А вот корреспондент НТВ Никита Развожаев во время эфира в день ВДВ попал в более сложную ситуацию. Во время рассказа о традициях праздника на него напал пьяный прохожий и ударил кулаком по лицу.
Позднее он извинился перед журналистом, а суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ.
Журналист НТВ не смог конструктивно обсудить день ВДВ с отмечающим (искренне сочувствуем) pic.twitter.com/ngt7dJCBiw— Эхо Москвы (@EchoMskRu) August 2, 2017
Новый микстейп главного белого рэпера Великобритании, как и полагается, под завязку набит гостями. Веселый, хоть и необязательный междусобойчик. Сегодня слушаем The Streets - «I Wish You Loved You As Much As You Love Him».
Компании LEGO и Nintendo представили набор конструктора, приуроченный к 35-летию приставки NES (в России более известна как Dendy).
Набор состоит из 2646 деталей. В него входят консоль, геймпад, игровой картридж и миниатюрный ретро-телевизор с изображением уровня из Super Mario Bros. Сбоку у телевизора есть ручка — ее можно крутить, и тогда Марио будет прыгать по платформам.
Если поставить на верх телевизора фигурку Марио из LEGO-набора Adventures with Mario Starter Course, то можно услышать звуки из Super Mario Bros.
Набор поступит в продажу 1 августа. Его стоимость составит 200 долларов (около 14 тысяч рублей).
Художник Танго Гао из Китая получил известность благодаря спору с друзьями, сообщает сайт Bored Panda. В 2010 году товарищи подговорили его рисовать по одному комиксу каждый день. Этот челлендж Гао выполняет до сих пор.
Гао должен был стать ученым, но осознал свою тягу к рисованию. Тогда он поступил на магистерскую программу в колледже искусств и дизайна. С тех пор художник не останавливался. Он провел несколько выставок и выпустил три книги со своими рисунками.
Из-за изобретательных и ироничных на художника в инстаграме подписаны больше 200 тысяч человек. Сами рисунки отнимают у Гао не больше часа, а вот придумывание сюжетов дается сложно. Минималистичные работы Гао выставлялись в галереях в Нью-Йорке, Брюсселе, Париже и родном Шанхае. А в нашей галерее вы можете посмотреть несколько его работ уже прямо сейчас.
Хороших выходных и не забудьте повеселиться как следует!