17 июля: беззубая ведущая и Nintendo, которое можно собрать самостоятельно из кубиков LEGO

У-ля-ля, кажется, нас ждут теплые выходные. Сегодня правда еще немного пасмурно и до +21 градуса. Зато в субботу уже начнет проглядывать солнышко, а в воскресенье еще и немного потеплеет – температура воздуха прогреется до +23 градусов.

У украинской телеведущей канала «1+1» Марички Падалко во время прямого эфира выпал передний зуб.

Однако журналистка не растерялась, спрятала его в руке и продолжила вести новостной выпуск.

Пользователи в комментариях выражают свое восхищение выдержкой и профессионализмом ведущей. Также в соцсетях предположили, что ведущая занимается лечением зубов и выпал у нее временный зуб, который поставили перед установкой постоянного.

Телеведущие часто попадают в непростые ситуации, и некоторым удается выходить из них профессионально. Например, ведущий «Матч ТВ» вел репортаж с футбольного поля, когда его полили водой.

А вот корреспондент НТВ Никита Развожаев во время эфира в день ВДВ попал в более сложную ситуацию. Во время рассказа о традициях праздника на него напал пьяный прохожий и ударил кулаком по лицу.

Позднее он извинился перед журналистом, а суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ.

Новый микстейп главного белого рэпера Великобритании, как и полагается, под завязку набит гостями. Веселый, хоть и необязательный междусобойчик. Сегодня слушаем The Streets - «I Wish You Loved You As Much As You Love Him».

Компании LEGO и Nintendo представили набор конструктора, приуроченный к 35-летию приставки NES (в России более известна как Dendy).

Набор состоит из 2646 деталей. В него входят консоль, геймпад, игровой картридж и миниатюрный ретро-телевизор с изображением уровня из Super Mario Bros. Сбоку у телевизора есть ручка — ее можно крутить, и тогда Марио будет прыгать по платформам.

Если поставить на верх телевизора фигурку Марио из LEGO-набора Adventures with Mario Starter Course, то можно услышать звуки из Super Mario Bros.

Набор поступит в продажу 1 августа. Его стоимость составит 200 долларов (около 14 тысяч рублей).

Художник Танго Гао из Китая получил известность благодаря спору с друзьями, сообщает сайт Bored Panda. В 2010 году товарищи подговорили его рисовать по одному комиксу каждый день. Этот челлендж Гао выполняет до сих пор.

Гао должен был стать ученым, но осознал свою тягу к рисованию. Тогда он поступил на магистерскую программу в колледже искусств и дизайна. С тех пор художник не останавливался. Он провел несколько выставок и выпустил три книги со своими рисунками.

Из-за изобретательных и ироничных на художника в инстаграме подписаны больше 200 тысяч человек. Сами рисунки отнимают у Гао не больше часа, а вот придумывание сюжетов дается сложно. Минималистичные работы Гао выставлялись в галереях в Нью-Йорке, Брюсселе, Париже и родном Шанхае. А в нашей галерее вы можете посмотреть несколько его работ уже прямо сейчас.

