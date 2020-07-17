блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
17 июля: беззубая ведущая и Nintendo, которое можно собрать самостоятельно из кубиков LEGO

17 июля: беззубая ведущая и Nintendo, которое можно собрать самостоятельно из кубиков LEGO

Доброе утро, страна! Вот мы и добрались до пятницы! Заряжаемся позитивом на все выходные вместе с хорошими новостями. Поехали!

 

У-ля-ля, кажется, нас ждут теплые выходные. Сегодня правда еще немного пасмурно и до +21 градуса. Зато в субботу уже начнет проглядывать солнышко, а в воскресенье еще и немного потеплеет – температура воздуха прогреется до +23 градусов.

 

У украинской телеведущей канала «1+1» Марички Падалко во время прямого эфира выпал передний зуб.

Однако журналистка не растерялась, спрятала его в руке и продолжила вести новостной выпуск.

Пользователи в комментариях выражают свое восхищение выдержкой и профессионализмом ведущей. Также в соцсетях предположили, что ведущая занимается лечением зубов и выпал у нее временный зуб, который поставили перед установкой постоянного.

Телеведущие часто попадают в непростые ситуации, и некоторым удается выходить из них профессионально. Например, ведущий «Матч ТВ» вел репортаж с футбольного поля, когда его полили водой.

А вот корреспондент НТВ Никита Развожаев во время эфира в день ВДВ попал в более сложную ситуацию. Во время рассказа о традициях праздника на него напал пьяный прохожий и ударил кулаком по лицу.

Позднее он извинился перед журналистом, а суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ.

 

Новый микстейп главного белого рэпера Великобритании, как и полагается, под завязку набит гостями. Веселый, хоть и необязательный междусобойчик. Сегодня слушаем The Streets - «I Wish You Loved You As Much As You Love Him».

 

Компании LEGO и Nintendo представили набор конструктора, приуроченный к 35-летию приставки NES (в России более известна как Dendy).

Набор состоит из 2646 деталей. В него входят консоль, геймпад, игровой картридж и миниатюрный ретро-телевизор с изображением уровня из Super Mario Bros. Сбоку у телевизора есть ручка — ее можно крутить, и тогда Марио будет прыгать по платформам.

Если поставить на верх телевизора фигурку Марио из LEGO-набора Adventures with Mario Starter Course, то можно услышать звуки из Super Mario Bros.

Набор поступит в продажу 1 августа. Его стоимость составит 200 долларов (около 14 тысяч рублей).

 

Художник Танго Гао из Китая получил известность благодаря спору с друзьями, сообщает сайт Bored Panda. В 2010 году товарищи подговорили его рисовать по одному комиксу каждый день. Этот челлендж Гао выполняет до сих пор.

Гао должен был стать ученым, но осознал свою тягу к рисованию. Тогда он поступил на магистерскую программу в колледже искусств и дизайна. С тех пор художник не останавливался. Он провел несколько выставок и выпустил три книги со своими рисунками.

Из-за изобретательных и ироничных на художника в инстаграме подписаны больше 200 тысяч человек. Сами рисунки отнимают у Гао не больше часа, а вот придумывание сюжетов дается сложно. Минималистичные работы Гао выставлялись в галереях в Нью-Йорке, Брюсселе, Париже и родном Шанхае. А в нашей галерее вы можете посмотреть несколько его работ уже прямо сейчас.

Хороших выходных и не забудьте повеселиться как следует!

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
, Фото: 17
, Фото: 18
, Фото: 19
, Фото: 20
, Фото: 21
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +3
16 июля: кошка в миниатюрном дождевике и конспирологическая теория, что все вокруг - торт
16 июля: кошка в миниатюрном дождевике и конспирологическая теория, что все вокруг - торт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.