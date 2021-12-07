7 декабря: пещера Гринча в аренду на новогодние праздники и платформа 9? на вокзале в Петербурге

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И не зима вовсе. Сегодня в Туле дождь со снегом, а температура воздуха поднимется до +2 градусов.

Американская компания кратковременной аренды жилья Vacasa предлагает остановиться в неожиданном месте — настоящей пещере Гринча (того самого зеленого монстра, который пытался украсть Рождество).



Пещера расположена в горах, неподалеку от городка Боулдер в штате Юта. Добраться до нее получится только на джипе или внедорожнике. В самой пещере есть несколько этажей, спальня Гринча, гостевая комната, кухня, ванная, туалет, а также общие зоны, повторяющие локации из известных фильма и мультфильма. Например, в пещере есть шкаф с зелеными меховыми штанами, безумный орган с трубами, торчащими в разные стороны, и лежанка пса Макса — единственного друга Гринча.

Забронировать это жилье можно будет на период с 13 по 23 декабря, а старт продаж назначен на 3 декабря. Обойдется одна ночь в пещере в 19,57 долларов, такую цену выбрали неслучайно: она отсылает к 1957 году, именно тогда была опубликована первая книга о Гринче. Ну а если вы не сможете остановиться в пещере, то не расстраивайтесь, ведь рассмотреть ее во всех деталях можно при помощи 3D-тура, доступного на сайте Vacasa.

Представители компании также опубликовали интервью с хозяином пещеры. В нем Гринч рассказывает, что хочет сбежать подальше от города в самое ужасное время года, поэтому его дом и будет свободен. А вот чем антигерой планирует заниматься (валяться на пляже во Флориде или пытаться снова украсть Рождество), он предпочитает оставить в секрете.

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Хорошего дня и образцового настроения!