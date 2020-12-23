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Утро в Туле
23 декабря: шахматы в проруби, новые «сани» Bentley для Санта-Клауса и ёлки в стиле 2020-го года

23 декабря: шахматы в проруби, новые «сани» Bentley для Санта-Клауса и ёлки в стиле 2020-го года

Доброе утро! До Нового года осталось 9 дней. Это мало или много? Мы не знаем. Но вот что мы знаем точно – праздничное настроения поможет создать чтение хороших новостей. Поехали!

 

Мороз нам щиплет щечки. Сегодня в Туле пасмурная погода, а столбики термометров днем опустятся до -10 градусов.

 

Канадцы Рон Батуигас и Ник Макнот сыграли партию в шахматы, плавая в ледяном озере. И это при температуре минус 20 по Цельсию. Игроки разделись до плавок и остались только в шерстяных шапках.

В качестве подставки для шахматной доски канадцы использовали льдину — она оказалась достаточно толстой, чтобы выдержать вес доски и фигур. Матч длился пять минут.

Судя по комментариям в инстаграме, победил Макнот. Канадцы чувствуют себя прекрасно и планируют как-нибудь повторить.

 

Эд Ширан выпустил песню Afterglow и клип на нее. Видео снято одним дублем, а для новой композиции музыкант даже сам создал обложку.

«Привет, ребята. Afterglow — это песня, которую я написал в прошлом году и хотел выпустить для вас. Это не первый сингл со следующего альбома, это просто песня, которая мне нравится, и я надеюсь, что вы ее тоже полюбите. Наслаждайтесь! Желаю вам счастливых каникул и Нового года. А я пока возвращаюсь домой. Целую, чао», — обратился певец к слушателям. Сегодня слушаем Ed Sheeran – Afterglow.

 

Bentley представил эксклюзивную версию своего автомобиля Flying Spur, созданную по заказу «знаменитости мирового масштаба». Об этом сообщается на сайте производителя.

Специальную версию седана назвали Reindeer Eight в честь знаменитых оленей Санта-Клауса. Фигурку одного из них разместили на капоте автомобиля вместо классического логотипа.

В эксклюзивных «санях» для Санты установлен четырехлитровый битурбомотор V8 мощностью 542 лошадиные силы.

Автомобиль Санты украшают 22-дюймовые золотые диски и градиентный геометрический узор на бортах. Приборная панель расписана пейзажами зимней ночи на Северном полюсе с заснеженными горами и деревьями.

Кроме того, в навигацию встроены списки детей, которые плохо вели себя в этом году, и тех, которые были послушными.

В Bentley рассказали, что клиент получил автомобиль после того, как тот был обработан специальными средствами от коронавируса.

Заказчик планирует проехать на новом транспортном средстве около 66 километров до конца года, уточнили в компании.

 

До Нового года остаётся всего ничего, уже повсюду мелькают огоньки, а дома многих ждёт наряженная ёлка. У всех разный подход к её декорированию: кто-то любит живые деревья, кто-то предпочитает искусственные, кому-то нравятся минималистичные шарики одного цвета на ней, а для некоторых ёлочные игрушки — целая история семьи, которая пополняется каждый год. А в этом году нашлись те, кто решил отразить все «тренды» 2020-го. В ход пошли атрибуты карантина: перчатки, маски, антисептики, и, конечно же, туалетная бумага.

Хорошего дня и побольше вещей, над которыми можно от души посмеяться!

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Автор: Администрация Myslo
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