8 октября: трогательное видео с новорожденной пандой и новый способ восстановления граффити

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Сегодня в Туле будет стоять пасмурная погода, без осадков. А температура воздуха поднимется до +18 градусов Цельсия.

В Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне в конце августа произошло долгожданное событие — у 22-летней гигантской панды Мэй Сян появился медвежонок, а теперь организация показала видео с детенышем.

Как передает National Geographic со ссылкой на зоопарк, Мэй Сян весной провели процедуру искусственного оплодотворения, после чего сотрудники с волнением несколько месяцев ждали подтверждения ее беременности. Дело в том, что у панды уже семь раз случались так называемые «псевдобеременности» — идентичные реальной с точки зрения поведения животного, но без фактического развития плода.

«Поскольку Мэй Сян — мать в преклонном возрасте, мы знали, что вероятность того, что у нее родится детеныш, невелика. Однако мы хотели дать ей еще одну возможность внести свой вклад в выживание ее вида. Я невероятно горжусь нашими командами по уходу за животными и научными сотрудниками, чей опыт и знание больших панд сыграли решающую роль в достижении успеха в этом деле», — рассказывает директор Смитсоновского института.

Когда медвежонку исполнился месяц, сотрудникам зоопарка удалось провести его осмотр — до этого он обитал исключительно на животе мамы. На момент осмотра вес детеныша составлял 952 грамма, а длина — 34 сантиметра. Специалисты говорят, что еще не открывший глаза малыш здоров и развивается как нужно.

Пол медвежонка все еще неизвестен. Для его определения сотрудники взяли у новорожденного мазок и отправили в лабораторию на анализ ДНК, результаты должны появиться в течение нескольких недель.

Только посмотрите, как трогательно малыш повизгивает и кряхтит!

Лучший сингл с пластинки британской поп-дивы и уже третий видеоряд на него. Хореографию к этим гламурным танцам в лифте придумывали пользователи тиктока. Сегодня слушаем Dua Lipa и DaBaby – Levitating.

Арт-группа «Явь» выпустила на iOS и Android приложение AR Hunter. С его помощью на петербургских стенах можно увидеть уже закрашенный стрит-арт — программа сама дорисует его в дополненной реальности.

В AR Hunter встроена карта города, на ней можно найти доступные для просмотра граффити. Нужно скачать приложение, дойти до объекта и найти специальную метку: это может быть вывеска, табличка электросетей или коммунальных и пожарных служб. После этого пользователь должен запустить AR Hunter и навести камеру на эту самую метку. Приложение считает ее и выведет на поверхность здания уничтоженное граффити.

Разработчики пообещали, что в следующих версиях AR Hunter появятся новые рисунки и функции.

Тот факт, что у животных лапки, нисколько не отменяет их умения по-настоящему дружить, и получается это у четвероногих нисколько не хуже, чем у их хозяев. Причём даже не обязательно, чтобы товарищи были одного вида, ведь у звериной дружбы нет границ и предрассудков, которые могли бы их остановить. Ну а окружающие люди могут только любоваться на такую связь между приятелями и делать их совместные портреты, чтобы вирусом неконтролируемого умиления заразились все, кто их увидит!

Хорошего дня и отличного настроения!