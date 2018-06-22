22 июня: Горячие девушки на крыше и чудо-зверьки

Доброе утро! Сегодня нас ждет адская жара — до +30 градусов. Одеваемся полегче, достаем карманные вентиляторы и читаем веселые новости со всего мира.

Яркий пример того, как нужно идти к своей мечте, — американка Джесси Липскин. Вместо того, чтобы искать дом своей мечты, американка Джесси Липскин решила его создать. Она приобрела на eBay автобус GMC 1966 года — ту же модель водили герои фильма «Скорость» с Киану Ривзом и Сандрой Буллок, — и провела три года, превращая его в комфортный дом на колёсах.

На это у девушки ушло 70 тысяч долларов.

А какую свою давнюю мечту смогли воплотить в жизнь вы?

Сегодня ну ооочень жаркий день. И мы, девушки, не всегда хотим носить бюстгальтер. Так почему должны?

Модные эксперты придерживаются того же мнения. Но надевать одежду на голое тело тоже нужно правильно. Как именно? Они объяснили.

В первую очередь, не стоит носить прозрачные материалы, а также «слегка» прозрачные, потому что при ярком солнечном свете грудь будет видна даже через них.

Также можно носить платье-комбинацию, которое надевают под белое летнее платье вместо бюстгальтера. Тем не менее, светлые вещи лучше заменить на одежду темных оттенков, чтобы также избежать просвечивания.

При отсутствии бюстгальтера декольте не должно быть слишком глубоким. Это поможет избежать случайного оголения на публике.

Кроме того, можно носить плотные качественные ткани и, выходя из дома без бюстгальтера, брать с собой верхнюю одежду.

Теперь вы готовы к жаркому сезону :)

Тем временем в Лондоне.

Творец болгарского происхождения Христо Явашев создал скульптуру «Лондонская Мастаба» из более чем 7506 нефтяных бочек. Установка будет плавать по озеру Серпентин в Лондоне до 23 сентября.

— Мне нравится бочка как объект, это самая обычная вещь для перевозки товаров — от маленьких металлических банок до огромных цистерн. Это промышленный предмет, который может быть самых разных цветов и форм, и вместе с тем он чрезвычайно прост, но при этом обладает какой-то магической силой, которую трудно определить, — говорит автор скульптуры.

Девушки формата plus size продолжают уверенно вытеснять из топов новостей худосочных моделей. Пышные девушки исполнили танец страсти на крыше в Новосибирске.

На экраны ютуба вышел долгожданный клип танцевальной группы Формат Sweet pollution! Только не говорите, что вы о такой не знаете — это не важно. Важно, что вы полюбите Аню, Олю, Иру, Свету, Алену и Катю с первого взгляда и будете смотреть их завораживающий танец снова и снова. Ведь по-настоящему красивым и талантливым девушкам не нужны шикарные декорации, свет и разные спецэффекты! Они могут просто выйти на на крышу любого дома в Новосибирске и зажечь так, что вы забудете обо всем.

А в России делают такие подарки?)

Беременная пассажирка, ехавшая на поезде пригородной линии «RER A» (Франция), по независящим от себя причинам вызвала задержку поездов.

У женщины неожиданно начались роды, так что она произвела на свет ребёнка прямо в вагоне, из-за чего движение состава было остановлено примерно на час. Роженице помогали врачи скорой помощи, а через некоторое время и она, и её сын были доставлены в ближайшую больницу.

Сотрудники «RER A» обратились к матери с искренними поздравлениями и сделали новорожденному щедрый подарок — бесплатный проезд на их поездах вплоть до 25-летнего возраста.

А в сафари-парке в Гуанчжоу произошло маленькое чудо: в стенах их заведения родились одни из самых симпатичных тройняшек в мире.

Детёныши кошачьих лемуров появились на свет 8 мая, и теперь они достаточно окрепли, чтобы их можно было продемонстрировать общественности. Милота!

Чудесного дня, туляки! И пусть вам сегодня улыбается удача :)