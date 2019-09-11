11 сентября: самовар с лицом президента и слишком хорошая колбаса

Доброе утро! Чтобы было легче оторвать голову от подушки, нужно начать день с чего-то красивого и смешного.

За окном сегодня жарко и солнечно. Приятный сюрприз всем, кому не хватило лета в этом году.

А тем временем в сети появилась новая оптическая иллюзия. На картинке изображены две груши, многим одна из них кажется темнее, другая - светлее. А что видите вы?

Красноярский художник Василий Слонов создал новый арт-объект под названием President-samovar. Объект представляет собой самовар с обликом президента РФ. Буквально позавчера он был выставлен на ярмарке современного искусства Cosmoshow 2019 в Москве в галерее «11.12».

А в Рязани изготовили колбасу с дерзким названием. Колбаса продается на прилавках Красноярска, а жители города уже пообещали продегустировать новый продукт и рассказать, насколько он соответствует своему названию.

В качестве музыкальной паузы посмотрим трибьют на песню Егора Летова к 55-летию певца.

В галерее сегодня круглые предметы из Instagram аккаунта circleeveryday.