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Утро в Туле
11 сентября: самовар с лицом президента и слишком хорошая колбаса

11 сентября: самовар с лицом президента и слишком хорошая колбаса

Доброе утро! Чтобы было легче оторвать голову от подушки, нужно начать день с чего-то красивого и смешного.

 

За окном сегодня жарко и солнечно. Приятный сюрприз всем, кому не хватило лета в этом году.

 

А тем временем в сети появилась новая оптическая иллюзия. На картинке изображены две груши, многим одна из них кажется темнее, другая  - светлее. А что видите вы?

 

 Красноярский художник Василий Слонов создал новый арт-объект под названием President-samovar. Объект представляет собой самовар с обликом президента РФ.  Буквально позавчера он был выставлен на ярмарке современного искусства Cosmoshow 2019  в Москве в галерее «11.12».

 

А в Рязани изготовили колбасу с дерзким названием. Колбаса продается на прилавках Красноярска, а жители города уже пообещали продегустировать новый продукт и рассказать, насколько он соответствует своему названию.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим трибьют на песню Егора Летова к 55-летию певца.

 

В галерее сегодня круглые предметы из Instagram аккаунта circleeveryday.

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Автор: Администрация Myslo
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