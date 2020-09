15 сентября: летающий Хогвартс и лучший прогноз погоды от бога грома

Доброе утро! Начинаем новый классный день с порции хороших новостей. Поехали!

Лучше захватите зонтик. Сегодня в Туле днем возможен небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +17 градусов.

В китайском городе Цзинань провинции Шаньдун произошло уникальное явление — утром 11 сентября прохожие заметили в небе летающее призрачное здание, которое очень похоже на школу чародейства и волшебства Хогвартс из вселенной о Гарри Поттере. Об этом пишет The Paper.

Оказалось, магия ни при чем: жители столкнулись с оптическим явлением в атмосфере, которое обычно называют «верхним миражом» или «миражом дальнего видения».

Такая иллюзия возникает наблюдается при определенном распределении температуры, в результате чего люди видят отражение или проекцию реально существующих объектов, которые на самом деле находятся далеко. Одним из ярких примеров подобных миражей является знаменитый «летучий голландец».

Пользователи Weibo уже успели поделиться видео «летающего Хогвартса», ролики уже появилось на YouTube.

Новый сингл американской дивы написан специально для документального фильма «All In: The Fight for Democracy», затрагивающего проблемы свободного волеизъявления граждан на выборах. Но песней можно вполне насладиться без дополнительных подтекстов. Сегодня слушаем Janelle Monáe – Turntables.

Репортер австралийского утреннего шоу собиралась рассказать зрителям прогноз погоды, когда в кадре появился человек.

Интрига развеялась довольно быстро: незваным гостем оказался актер Крис Хемсворт, который поинтересовался у девушки, что происходит.

Она рассказала, что ведет прогноз погоды, и попросила Хемсворта помочь ей с этим. И он не отказал: актер взял у ведущей лист с текстом и зачитал прогноз погоды для жителей разных городов Австралии.

Один из ведущих в студии предложил актеру повторить эфир на следующий день, на что репортер отметила, что, кажется, потеряла работу.

Но Хемсворт разрушил почти идеальный план и сказал, что он свободен еще только 35 секунд, поэтому репортер может продолжать работать.

Кто в доме хозяин? Если у вас живёт кот или кошка, то ответ очевиден. Едва вы заводите такого усатого товарища, просто смиритесь, теперь вы ничтожный раб, который живёт по правилам, которые устанавливает ваш кот. Теперь он будет решать, когда вам пользоваться компьютером, а про уединение в туалете можно забыть. Трепещите, цветы в горшках и еда, оставленная без присмотра!

Хорошего дня и отличного настроения!