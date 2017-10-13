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Утро в Туле
Пятница, 13 октября: Немножко ужасного, немножко прекрасного

Пятница, 13 октября: Немножко ужасного, немножко прекрасного

Доброе утро! Пятница, 13-е... Страшно? Нам нет. Как может быть страшно, если ПЯТНИЦА?!))))

 

Если вам все-таки не по себе из-за совпадения на календаре, то отвлекитесь на мечты о выходных. Подумайте о том, чем займетесь в ближайшие субботу-воскресенье. Самые интересные идеи собраны в нашем специальном обзоре:

Обещанная метеорологами погода будет очень располагать к уютным семейным вечерам и к романтичным походам в кино:

 

В честь пятницы, 13, предлагаем посмотреть подборку мультиков Simon's Cat про Хэллоуин. Ууууужас, летящий на крыльях ночииии!!!

 

И еще кое-что очень милое. 

Бульдог смотрим фильм ужасов и очень взволнован происходящим:

 

Новости!

Житель Новосибирска запустил в небо "Оку"! Поднял машинку на воздушном шаре на высоту 20-25 метров. И получил за это штраф в 6700 рублей - прокуратура возбудила административное дело по трем частям статьи 11.5. КоАП (Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). 

 

IKEA запустила коллекцию мебели для котов и собак. Линейка называется Lurvig (в переводе со шведского языка lurvig означает «мохнатый») и представлена в пяти странах: Японии, Франции, Канаде, США и Португалии. Среди новой мебели — кресла, коврики, «дом на ножках», миски и шкафы. 

 

Британское подразделение Nissan и Sony Interactive Entertainment Europe представили Nissan GT-R /C для геймеров. Авто управляется с помощью джойстика от консоли PlayStation 4. Гонщик команды Nissan Nismo Ян Марденборо, выступающий в лиге F3, протестировал суперкар на гоночной трассе в Сильверстоуне. Причем он управлял машиной с вертолета! Самый быстрый круг автомобиль преодолел за одну минуту и 17,47 секунды при средней скорости 122 километра в час. А максимальная скорость разгона Nissan GT-R /C составила 211 километров в час.

 

Музыкальная пауза!

В США сотрудники авиакомпании, задержавшей рейс, в шутку предложили пассажирам спеть в интерком. Один мужчина откликнулся на призыв: спел композицию группы Blackstreet под названием «No Diggity».

Певец на своей странице в Фейсбуке написал, что на импровизированное караоке его подтолкнули работники авиакомпании Southwest Airlines. Они опрометчиво передали по громкой связи сообщение о том, что любой человек, который задаст вопрос о задержке рейса, будет петь, прежде чем получит ответ. Очевидно, что это была шутка, однако сотрудники авиакомпании не препятствовали мужчине и подпевали ему. После исполнения композиции и зажигательного танца он получил аплодисменты от других пассажиров.

Видео очень поднимает настроение:

 

Добавим красоты в это "Утро"! Подарок для мальчиков. И девочек, чего уж там)

Victoria’s Secret вовсю готовится к своему главному шоу года, которое состоится в ноябре в Шанхае. А накануне появились кадры новой рекламной кампании бренда с участием двух «ангелов»—Алессандры Амбросио и Адрианы Лимы.

Рекламную кампанию Obsessed («Одержимый») называют одной из самых откровенных в истории бренда. В коллекции традиционно много черного и нюдового прозрачного белья, а также сексуальных боди. А ее слоган звучит как «Одержимый каждой сексуальной деталью».

 

В галерее предлагаем посмотреть на работы финалистов конкурса Renaissance photography 2017. Внимание: есть очень жуткие кадры. Если не хотите испытать шок, лучше прокрутите страничку выше - вернитесь к красоткам Адриане и Алессандре.

Хорошего вам уик-энда!
До встречи в понедельник!

Галерея
Энрике – победитель в категории «Идентичность»., Фото: 1
Одинокий солдат – финалист в категории «Идентичность». Фотограф: Брант Сломович Эмили, 19 лет. В ней смешаны корейская и казахстанская кровь. Она эмигрировала в Израиль со своим отцом. Борясь с тяжелой депрессией, она вступила в Армию обороны Израиля. Там девушка искала сообщество, которое бы её приняло., Фото: 2
Nak Bejjen — финалист в категории «Идентичность». Фотограф: Сайе Хадиджа Традиционные Гамбийские духовные практики., Фото: 3
Через стену — победитель в категории «Граница». Фотограф: Griselda San Martin Молодой человек ищет семью за ограждением, разделяющим Тихуану (Мексика) и Сан-Диего (Калифорния). Для многих иммигрантов эта стена — единственный способ встретиться с родными и поговорить., Фото: 4
Бывшая сторожевая башня Пушкеналле — финалист в категории «Граница». Фотограф: Дайан Майер Часть Берлинской стены, чья протяженность равна 155 километрам., Фото: 5
Спасаясь от смерти — финалист в категории «Граница». Фотограф: Шимон Барыльский Беженцы в очереди на контрольно-пропускной пункт в лагере на границе Греции и Македонии., Фото: 6
Без названия – победитель в категории «Жизнь». Фотограф: Роберт Дарч Бездомные во время Рождества в графстве Девон., Фото: 7
Родной город Роберта Франка, Випкинген, Цюрих — финалист в категории «Жизнь». Фотограф: Джон Маклин, Фото: 8
Серия фотографий «Большой Брат» — победитель в категории циклов. На этих фотографиях запечатлен брат автора, который страдает от шизофрении., Фото: 9
Серия фотографий «Большой Брат» — победитель в категории циклов. На этих фотографиях запечатлен брат автора, который страдает от шизофрении., Фото: 10
Серия фотографий «Большой Брат» — победитель в категории циклов. На этих фотографиях запечатлен брат автора, который страдает от шизофрении., Фото: 11
«Жить ради смерти» – финалист в категории циклов. В Тораджи (Индонезия) ритуалы, связанные с погребением, очень сложные. После смерти человека семье могут потребоваться недели, месяцы или даже годы, чтобы захоронить его. Все это время родные считают его «больным» и держат дома. В районе Пангала существует церемония Манене, которая проходит после сбора урожая. Во время её проведения гробы открываются, жители достают из них мумии, очищают, сушат на солнце и переодевают., Фото: 12
«Жить ради смерти» – финалист в категории циклов. В Тораджи (Индонезия) ритуалы, связанные с погребением, очень сложные. После смерти человека семье могут потребоваться недели, месяцы или даже годы, чтобы захоронить его. Все это время родные считают его «больным» и держат дома. В районе Пангала существует церемония Манене, которая проходит после сбора урожая. Во время её проведения гробы открываются, жители достают из них мумии, очищают, сушат на солнце и переодевают., Фото: 13
«Жить ради смерти» – финалист в категории циклов. В Тораджи (Индонезия) ритуалы, связанные с погребением, очень сложные. После смерти человека семье могут потребоваться недели, месяцы или даже годы, чтобы захоронить его. Все это время родные считают его «больным» и держат дома. В районе Пангала существует церемония Манене, которая проходит после сбора урожая. Во время её проведения гробы открываются, жители достают из них мумии, очищают, сушат на солнце и переодевают., Фото: 14
«Жить ради смерти» – финалист в категории циклов. В Тораджи (Индонезия) ритуалы, связанные с погребением, очень сложные. После смерти человека семье могут потребоваться недели, месяцы или даже годы, чтобы захоронить его. Все это время родные считают его «больным» и держат дома. В районе Пангала существует церемония Манене, которая проходит после сбора урожая. Во время её проведения гробы открываются, жители достают из них мумии, очищают, сушат на солнце и переодевают., Фото: 15
«Многогранные переживания» – финалист в категории циклов. Статуя в национальном геопарке Чжанъе Данься, расположенном в китайской провинции Ганьсу., Фото: 16
«Многогранные переживания» – финалист в категории циклов. Статуя в национальном геопарке Чжанъе Данься, расположенном в китайской провинции Ганьсу., Фото: 17
«Многогранные переживания» – финалист в категории циклов. Статуя в национальном геопарке Чжанъе Данься, расположенном в китайской провинции Ганьсу., Фото: 18
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:26 +6
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