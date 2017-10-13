Пятница, 13 октября: Немножко ужасного, немножко прекрасного

Доброе утро! Пятница, 13-е... Страшно? Нам нет. Как может быть страшно, если ПЯТНИЦА?!))))

Если вам все-таки не по себе из-за совпадения на календаре, то отвлекитесь на мечты о выходных. Подумайте о том, чем займетесь в ближайшие субботу-воскресенье. Самые интересные идеи собраны в нашем специальном обзоре:

Обещанная метеорологами погода будет очень располагать к уютным семейным вечерам и к романтичным походам в кино:

В честь пятницы, 13, предлагаем посмотреть подборку мультиков Simon's Cat про Хэллоуин. Ууууужас, летящий на крыльях ночииии!!!

И еще кое-что очень милое.

Бульдог смотрим фильм ужасов и очень взволнован происходящим:

Новости!

Житель Новосибирска запустил в небо "Оку"! Поднял машинку на воздушном шаре на высоту 20-25 метров. И получил за это штраф в 6700 рублей - прокуратура возбудила административное дело по трем частям статьи 11.5. КоАП (Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов).

IKEA запустила коллекцию мебели для котов и собак. Линейка называется Lurvig (в переводе со шведского языка lurvig означает «мохнатый») и представлена в пяти странах: Японии, Франции, Канаде, США и Португалии. Среди новой мебели — кресла, коврики, «дом на ножках», миски и шкафы.

Британское подразделение Nissan и Sony Interactive Entertainment Europe представили Nissan GT-R /C для геймеров. Авто управляется с помощью джойстика от консоли PlayStation 4. Гонщик команды Nissan Nismo Ян Марденборо, выступающий в лиге F3, протестировал суперкар на гоночной трассе в Сильверстоуне. Причем он управлял машиной с вертолета! Самый быстрый круг автомобиль преодолел за одну минуту и 17,47 секунды при средней скорости 122 километра в час. А максимальная скорость разгона Nissan GT-R /C составила 211 километров в час.

Музыкальная пауза!

В США сотрудники авиакомпании, задержавшей рейс, в шутку предложили пассажирам спеть в интерком. Один мужчина откликнулся на призыв: спел композицию группы Blackstreet под названием «No Diggity».

Певец на своей странице в Фейсбуке написал, что на импровизированное караоке его подтолкнули работники авиакомпании Southwest Airlines. Они опрометчиво передали по громкой связи сообщение о том, что любой человек, который задаст вопрос о задержке рейса, будет петь, прежде чем получит ответ. Очевидно, что это была шутка, однако сотрудники авиакомпании не препятствовали мужчине и подпевали ему. После исполнения композиции и зажигательного танца он получил аплодисменты от других пассажиров.

Видео очень поднимает настроение:

Добавим красоты в это "Утро"! Подарок для мальчиков. И девочек, чего уж там)

Victoria’s Secret вовсю готовится к своему главному шоу года, которое состоится в ноябре в Шанхае. А накануне появились кадры новой рекламной кампании бренда с участием двух «ангелов»—Алессандры Амбросио и Адрианы Лимы.

Рекламную кампанию Obsessed («Одержимый») называют одной из самых откровенных в истории бренда. В коллекции традиционно много черного и нюдового прозрачного белья, а также сексуальных боди. А ее слоган звучит как «Одержимый каждой сексуальной деталью».

В галерее предлагаем посмотреть на работы финалистов конкурса Renaissance photography 2017. Внимание: есть очень жуткие кадры. Если не хотите испытать шок, лучше прокрутите страничку выше - вернитесь к красоткам Адриане и Алессандре.