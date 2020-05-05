5 мая: реалистичная еда из ниток и самые медленные скачки в мире

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«Подожди, дожди, дожди…» - поется в небезызвестной песне. Как вы могли догадаться, сегодня снова будет дождь. Одно радует, что температура воздуха прогреется до +20. Так что можно выйти на улицу за хлебушком с зонтом и в футболке.

Черепашьи бега Kentucky Turtle Derby не проводились уже 75 лет. Но за время пандемии планета настолько очистилась, что черепахи снова «побежали».

Конные скачки Kentucky Derby ежегодно проходят в первую субботу мая — эта традиция существует с 1875 года. Событие собирает на ипподроме более 150 тысяч человек и считается одним из самых успешных спортивных мероприятий в мире. Однако из-за ограничений, связанных с коронавирусом, 146-й забег перенесли на сентябрь.

Заменить традиционные майские соревнования решили скачками Kentucky Turtle Derby, где в забеге участвуют черепахи. Эти состязания в последний раз проводились в 1945 году, в период пандемии их решили возобновить.

В забеге принимали участие восемь спортсменов, и гонка выдалась напряженная: средняя скорость участников составила 0,29 километра в час.

Победитель, выступавший под именем What The Turtleneck?, сумел всех удивить: судя по ставкам, никто не ждал от него такой прыти. Правда, ему в этом помог участник по имени Galapa-GO!, который в начале соревнований первым рванул с места, а перед самым финишем свернул в сторону, отдав победу сопернику.

Фаворит забега Green Mamba, а также еще один участник по имени Sir-Hides-A-Bunch вообще не тронулись с места.

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