20 августа: Лавстори и ковер из цветов

Всем привет!

Ловите прогноз погоды на неделю. Он весьма хорош!

Начнем понедельник с рекорда.

18-летний Вако Марчилашвили из Грузии установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Погрузившись в воду, он смог на одном дыхании собрать шесть кубиков за 1 минуту 44 секунды:

А теперь время для милоты.

Новинка от BBC — ролик о том, что происходит, если у панды рождается двойня.

Оказывается, в дикой природе в такой ситуации мама-панда как правило бросает одного из детенышей, будучи не в состоянии в одиночку вскормить обоих. Но когда такое случается под контролем человека, то все иначе. Чтобы избежать гибели детеныша, сотрудники заповедника постоянно меняют двух малышей: пока первым занимается мама, второй находится в инкубаторе — и наоборот. И панда даже не в курсе, что у нее двойня!

Новости!

Варун Банот из Лондона сделал предложение своей подруге Анише Сет во время вертолётной прогулки. Когда вертолёт пролетал над одним из кукурузных полей по пути, девушка увидела сделанную прямо на поле надпись с предложением руки и сердца. Как оказалось, парень три месяца искал подходящую ферму, где можно будет сделать эту судьбоносную надпись. Романтик!

В индийском пригороде Пимпл Саудагар появились 300 плакатов с надписью: «Шивди, прости меня». Выяснилось, что баннеры разместил 25-летний бизнесмен. Он недавно расстался с девушкой после сильной ссоры и хотел всё исправить. Влюблённый индиец распределил плакаты по всему маршруту к дому девушки в надежде, что она заметит один из них. Однако делом заинтересовалась полиция: правоохранители выясняют законность размещения такого количества баннеров. Простила ли Шивди своего парня, неизвестно…

От любви — к звездам. Астрономы на основе наблюдений, проведенных «Хабблом» и другими телескопами, составили удивительную панораму, включающую около 15 000 галактик. Это один из самых масштабных портретов эволюционной истории нашей Вселенной!

Северная часть области, исследуемой «Хабблом» в рамках проекта GOODS (Great Observatories Origins Deep Survey):

Южная часть области, исследуемой «Хабблом» в рамках проекта GOODS (Great Observatories Origins Deep Survey):

Музыкальная пауза.

Супермодное видео (или, вернее сказать, аудио) на Youtube: объемная музыка 8D! Рекомендуем слушать в наушниках — она звучит так, будто вращается вокруг вас. Волшебство какое-то!

Увы, прямо на Myslo послушать не удастся, запрещено встраивание видео. Так что идем по ссылке (это правда стоит того) > youtu.be/QB9EB8mTKcc

Добавим экстрима этому утру.

В китайском парке в Гуанчжоу можно прокатиться на первой в мире вращающейся водной горке! Три хитроумно закрученные петли из труб переходят друг в друга, создавая замкнутую систему с одним входом, а по совместительству и выходом. Конструкция насчитывает 24 метра в высоту, делает три оборота в минуту, а скорость движения в ней достигает 40 км/ч! Поездка в ней занимает около двух минут, кататься можно вчетвером. Пропускная способность вращающейся водной горки достигает 720 человек в час.

На этих выходных в Брюсселе стартовал фестиваль "Ковер из цветов". Несколько дней центральную площадь бельгийской столицы будет украшать цветочная композиция из разноцветных бегоний, георгинов и всевозможных трав.

Огромную мозаику из полумиллиона растений собирают более ста садоводов. На это им нужно около семи часов. Разработка каждого проекта ведется на протяжении полутора лет. Вначале определяется тематика, после чего проводится конкурс рисунков. В этот раз создателей вдохновила культура Мексики.