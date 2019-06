4 июня: в смысле по городу летает "железный человек"

Доброе утро! Согласитесь, летний вторник – это уже не так страшно! Тем более когда начинаешь день с хороших новостей.

Во-первых, за окном чудесная погода.

А теперь – к хорошим новостям.

Сначала посмотрим удивительное видео из Британии, и это вовсе не съемки нового фильма.

WATCH: Giving a taste of what Richard Browning has planned for 2020, jet suit pilots perform over Gloucester Docks in England pic.twitter.com/St00GGJyGy