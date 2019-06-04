4 июня: в смысле по городу летает "железный человек"

Доброе утро! Согласитесь, летний вторник – это уже не так страшно! Тем более когда начинаешь день с хороших новостей.

Во-первых, за окном чудесная погода.

А теперь – к хорошим новостям.

Сначала посмотрим удивительное видео из Британии, и это вовсе не съемки нового фильма.

WATCH: Giving a taste of what Richard Browning has planned for 2020, jet suit pilots perform over Gloucester Docks in England pic.twitter.com/St00GGJyGy — Reuters Top News (@Reuters) 2 июня 2019 г.

Вчера в британском городке Глостер жители наблюдали уникальное зрелище – над городским водоемом пролетали три «железных человека». Это британский инженер Ричард Браунинг тестировал новые летные костюмы, созданные по прототипу «железного человек» Тони Старка. Изобретатель надеется, что новинка найдет применение у спасателей и полицейских. В том смысле, что цифровое будущее уже настало.

Кстати, о выражении «в смысле». Со вчерашнего дня – это новый союз в русском языке. К таким выводам пришли тюменские лингвисты. Первые примеры использования «в смысле» в качестве союза специалисты отнесли к середине ХХ века. Этот союз используется для привлечения внимания собеседника к сказанным словам.

И еще одно необычное явление произошло в Кузнецке.

Местные жители обсуждают в соцсети снимки зеленых гусей, которые расхаживают вдоль дороги. Пост вызвал бурю обсуждений. Интернет-пользователи принялись гадать откуда взялись «инопланетные животные». Кто-то пошутил, что гуси нашли маску Джима Керри и превратились в супергероев, а другие предположили, что таким образом хозяева пометили своих птиц, чтобы не перепутать с соседскими.

В качестве музыкальной паузы сегодня новый клип Кэти Перри в стиле пин-ап.

В галерее фото с фестиваля Burning man, который ежегодно проходит в Америке.