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Утро в Туле
4 июня: в смысле по городу летает "железный человек"

4 июня: в смысле по городу летает "железный человек"

Доброе утро! Согласитесь, летний вторник – это уже не так страшно! Тем более когда начинаешь день с хороших новостей.

 

Во-первых, за окном чудесная погода.

 

А теперь – к хорошим новостям.

Сначала посмотрим удивительное видео из Британии, и это вовсе не съемки нового фильма.

 

Вчера в британском городке Глостер жители наблюдали уникальное зрелище – над городским водоемом пролетали три «железных человека».  Это британский инженер Ричард Браунинг тестировал новые летные костюмы, созданные по прототипу «железного человек» Тони Старка. Изобретатель надеется, что новинка найдет применение у спасателей и полицейских. В том смысле, что цифровое будущее уже настало.

 

Кстати, о выражении «в смысле». Со вчерашнего дня – это новый союз в русском языке. К таким выводам пришли тюменские лингвисты. Первые примеры использования «в смысле» в качестве союза специалисты отнесли к середине ХХ века. Этот союз используется для привлечения внимания собеседника к сказанным словам.

 

И еще одно необычное явление произошло в Кузнецке. 

Местные жители обсуждают в соцсети снимки зеленых гусей, которые расхаживают вдоль дороги. Пост вызвал бурю обсуждений. Интернет-пользователи принялись гадать откуда взялись «инопланетные животные». Кто-то пошутил, что гуси нашли маску Джима Керри и превратились в супергероев,  а другие предположили, что таким образом хозяева пометили своих птиц, чтобы не перепутать с соседскими.

 

В качестве музыкальной паузы сегодня новый клип Кэти Перри в стиле пин-ап.

 

В галерее фото с фестиваля Burning man, который ежегодно проходит в Америке.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
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