12 декабря: Мёд Porsche, пакет за 14 тысяч и часы с секретом

Доброе утро! Если честно, очень хочется вот так:

Ну почему надо обязательно вставать, собираться и выходить в этот холод?..

Начнем день с забавного видео.

Почему лучше не держать напитки в той руке, на которой часы:

Парня жизнь вообще ничему не учит)

И щедро добавим веру в человечность.

Вы же знаете, что в Калифорнии бушуют страшные лесные пожары? На видео попала трогательная сцена: отважный молодой человек спасает маленького кролика из огня!

Калифорнийский центр дикой природы заявил, что состояние кролика стабильно, хотя пока и рано говорить о его полном выздоровлении.

Новости!

Porsche теперь выпускает не только красивые тачки, но и липовый мед под названием Turbienchen! Его собирают пчелки на территории завода марки в Лейпциге. В специальной зоне фабрики площадью в 40 гектаров обитают полтора миллиона пчёл, 75 зубров и 27 диких лошадей. За первый сезон, который стартовал в мае нынешнего года, 25 колоний пчёл произвели около 400 килограммов свежего липового «турбомёда». Проект оказался настолько успешным, что территория пасеки и количество пчёл будут увеличены в 2018 году. Купить мед Porsche можно в фирменном магазине на территории завода.

Как насчет того, чтобы положить медок от Porsche в пакетик за 14 тысяч рублей?! Не, мы не шутим. Берлинский концепт-стор Voo Store выпустил коллаборацию с бельгийским дизайнером Рафом Симонсом. В коллекцию вошла одна вещь — многоразовый пакет из стопроцентного пластика за 198 евро (почти 14 тысяч рублей). Как следует из описания, пакет многофункциональный и водонепроницаемый. К нему прилагается черный мешочек, который можно использовать как внутреннее отделение. Ну все, теперь ждем на подиумах: вместо сумочек - пакет!

И хватит о дорогущей ерунде. Всего за 500 рублей можно купить крутые китайские часы-зажигалку от компании JiaHeng! Теперь на вопросы «Который час?» и «Огоньку не найдётся?» можно отвечать одинаково, просто поднося часы к лицу вопрошающего. Газ хранится в нижней, примыкающей к коже части толстого корпуса. Работает зажигалка на обычном бутане. Выглядят такие часики очень даже сносно:

Хорошо, что у того парня из первого видео не часы-зажигалка. А то бы еще и поджег себя обязательно.

Музыкальная пауза!

В Apple Music тоже подводят итоги года. Уже опубликовали самые популярные песни и альбомы (по 30 штук в каждом списке) среди российских пользователей.

Мы с вами сосредоточимся на песнях, ок? Итак, вот 30-ка лучших:

30. Наргиз — «Вдвоём» (feat. Максим Фадеев)

29. Баста — «Выпускной (Медлячок)»

28. Егор Крид — «Потрачу»

27. Alekseev — «Океанами стали»

26. Calvin Harris — «My Way»

25. T-Fest — «Улети»

24. The Weeknd — «Starboy» (feat. Daft Punk)

23. T-Fest & Скриптонит— «Ламбада»

22. Егор Крид & Molly — «Если ты меня не любишь»

21. Artik & Asti — «Неделимы»

20. Мот — «Сопрано» (feat. Ани Лорак)

19. Kaleo — «Way Down We Go»

18. Loboda — «Случайная»

17. Estradarada — «Вите надо выйти»

16. Filatov & Karas — «Лирика» (feat. Masha)

15. Imagine Dragons — «Thunder»

14. Баста — «Сансара»

13. Элджей — «Розовое вино» (feat. Feduk)

12. Monatik — «Кружит»

11. MiyaGi & Эндшпиль — «I Got Love» (feat. Рем Дигга)

10. Imagine Dragons — «Believer»

9. Clean Bandit — «Rockabye» ft. Sean Paul & Anne-Marie

8. Макс Барских — «Туманы»

7. Jah Khalib — «Лейла» (feat. Маквин)

6. Loboda — «Твои глаза»

5. Ofenbach – «Be Mine»

4. Rag'n'Bone Man - Human

3. Луис Фонси — «Despacito (feat. Daddy Yankee)» (ну куда ж без этого трека):

2. Эд Ширан — «Shape of You»

1. «Грибы» — «Тает лёд»

Помните того чувака, который 1513 раз слушал "Грибы" на Яндекс.Музыке? Он же, видимо, и в Apple залез.

И еще кое-что об итогах года.

Хорватский дизайнер Санда Андерлон (Sanda Anderlon) по заказу сайта Beutler Ink подготовила иллюстрацию, на которой запечатлены более 100 важнейших событий 2017 года. На нее попали знаковые спортивные, политические и культурные моменты:

В правом верхнем углу коллажа представлены умершие в 2017 году знаменитости (Чак Берри, Честер Беннингтон, Хью Хефнер и другие). На изображении также можно найти упоминания о выходе новых сезонов сериалов «Твин Пикс» и «Очень странные дела». Полный список событий, упомянутых автором, можно найти на сайте проекта.

В галерее - новогоднее настроение!

10 декабря в Мадриде прошел традиционный забег Санта-Клаусов и эльфов (взрослые и дети соответственно). В этом году в нем приняли участие около 7000 человек! Длина забега составила 5 км. Организаторы марафона сотрудничали с фондом INTHEOS, и одно евро с каждой регистрации на забег было направлено на проект помощи детям, больным раком.