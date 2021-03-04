4 марта: кот, который отключает будильник по утрам (очевидно) и диван на верхушке сосны (невероятно)

Доброе утро! Бодро врываемся в четверг и читаем хорошие новости. Поехали!

Зима все еще не уступает. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха опустится до -1 градуса.

Жительница Брянска Екатерина Мохнач долго пыталась понять, почему же у нее не срабатывают будильники на телефоне. Оказалось, дело в кошке Гере — она научилась выключать их одним нажатием лапы! Нажмите на картинку, чтобы посмотреть видео целиком.

Все прояснилось благодаря чистой случайности: Настя, дочь Екатерины Мохнач, завела будильник на телефоне и уснула вместе с Герой. Как только на телефоне сработал будильник, кошка вскочила и быстро все отключила. В итоге девочка даже не проснулась.

Но, возможно, дело не в заботе о хозяевах. Просто Гера сама обожает поспать. Вот в таких позах:

Ребята из Masterskaya записали спешл для влюбленных «Taнго Пiд Дощем». Бриллиантом этого фита стал новый артист лейбла Антон Крамер с невероятно высоким вокалом. Интересно, что голос Антона для этого трека записан через айфоновские наушники (так можно было?) Мы нашли его инстаграм, чтобы убедиться в подлинности голоса — и, честно говоря, до сих пор в шоке. Сегодня слушаем The Lazy Jesus & Anton Kramer — Taнго Пiд Дощем (feat. Гурт [O]).

В австралийском городе Вуллонгонг случилось что-то очень странное: на сосне около местного пляжа обнаружили черный трехместный диван. Отдохнуть на нем вряд ли бы получилось — диван находился на высоте около 25 метров, почти у самой верхушки дерева. Никто не знает, как он там оказался и кто сумел поднять его на такую высоту, очевидцев не нашли.

Диван сняли с помощью подъемника, сосна при этом практически не пострадала. Власти Вуллонгонга призвали поделиться информацией о владельцах дивана — и пообещали, что просто так это не оставят.

Предугадать некоторые события нашей жизни бывает совсем несложно. Особенно если внимательно следить за тем, что происходит у нас на глазах, ведь порой исход может быть более чем предсказуем.

Сегодня мы собрали для вас 16 фотографий из серии «за секунду до», на которых понятно, чего ждать после, но менее смешными снимки от этого не становятся. Смотрим!

Хорошего дня и духоподъемного настроения!