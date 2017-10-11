11 октября: Жизнь среди 8 тысяч плюшевых медведей

Доброе утро! Ничего себе, уже среда. Дни летят!..

!!! Важное открытие ученых!!!

Исследование показало, что у тех, кто не завтракает, чаще других возникают проблемы со здоровьем: а именно сердечно-сосудистые заболевания. Это выяснила международная команда ученых, которая в течение шести лет следила за ежедневными привычками и физическим здоровьем четырех тысяч испанцев.

Некоторые заболевания, причастные к возникновению проблем с сосудами и сердцем, возникают, во многом, из-за неправильного образа жизни — в том числе и питания. Среди этих заболеваний сахарный диабет, ожирение, атеросклероз и т.п.

Пропуск или недостаточная калорийность завтрака также считается одним из факторов возникновения подобных заболеваний.

Подробнее об исследовании читайте здесь. И не забывайте вкусно и плотно позавтракать!!! Приятного аппетита:

Рекорд дня!

Направляемся на экскурсию по самой большой в мире коллекции плюшевых мишек. =)

68-летняя Джеки Майли собрала в своем доме в Южной Дакоте 8 026 игрушек! Она начала собирать коллекцию в 2000 году: первого медвежонка выиграла во время отпуска. И понеслось... Теперь у нее тысячи медвежат из всех штатов и еще 29 стран мира. И она даже проводит экскурсии по своему "богатству":

Новости!

Когда ну очень хочется пиццы!.. В Колорадо мама-медведица вместе с двумя медвежатами пробрались в пиццерию, съели все тесто и мясо для начинки:

В Дубае полиция протестировала ховербайк, разработанный российскими учеными. Транспортное средство может использоваться для патрулирования местности с воздуха. Им могут управлять один или два пилота, которые в сумме весят до 300 килограммов. Ховербайк поднимается на высоту до пяти метров от земли (без человека на борту — до шести километров) и может перемещаться на скорости до 70 километров в час. При полностью заряженной батарее продолжительность полёта составит до двадцати пяти минут. Устройство можно заправить и обычным бензином: тогда оно будет передвигаться в воздухе до часа. Ховербайк может использоваться как обычный мотоцикл. При этом его скорость составит до 200 километров в час, а на одном заряде батареи оно будет способно ездить до восьми часов. На борту установлены восемь камер, снимки с которых можно сразу передавать в полицейский участок. Пока неизвестно, когда же полиция Дубая пересядет на ховербайки:

«Тамагочи» возвращается!!! К 20-летию выпуска игрушка снова появится в продаже. Правда, только в США. Японская компания Bandai выпустит уменьшенную версию оригинального устройства в шести расцветках и с шестью разными питомцами. Обновлённая версия «Тамагочи» выйдет на американский рынок 5 ноября по цене 15 долларов (около 900 рублей). Продажи пройдут как в магазинах Walmart, Target и Toys R Us, так и у Amazon — там предзаказ доступен с 10 октября.

Красоты нам всем в "Утро"!

Бывший капитан самолёта австралийской авиакомпании Jetstar Airways показал на видео невероятно живописную посадку в Новой Зеландии - сквозь густые облака в гористой местности. Ролик называется "Вот почему мы летаем..."

"...Иногда то, что видит пилот за один день, люди не видят за свою жизнь. Я приглашаю людей всего мира посетить эту прекрасную страну и её людей", — написал пилот под видео.

Новость для киноманов и фанатов саги "Звездные войны". За два месяца до выхода на экраны восьмого эпизода наконец появился первый трейлер!

Премьера восьмого эпизода в России намечена на 14 декабря 2017 года.

В галерее - победители международного конкурса микрофотографий Nikon Small World. Подписано, ху из ху.