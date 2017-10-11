блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
11 октября: Жизнь среди 8 тысяч плюшевых медведей

11 октября: Жизнь среди 8 тысяч плюшевых медведей

Доброе утро! Ничего себе, уже среда. Дни летят!..

 

!!! Важное открытие ученых!!!

Исследование показало, что у тех, кто не завтракает, чаще других возникают проблемы со здоровьем: а именно сердечно-сосудистые заболевания. Это выяснила международная команда ученых, которая в течение шести лет следила за ежедневными привычками и физическим здоровьем четырех тысяч испанцев. 

Некоторые заболевания, причастные к возникновению проблем с сосудами и сердцем, возникают, во многом, из-за неправильного образа жизни — в том числе и питания. Среди этих заболеваний сахарный диабет, ожирение, атеросклероз и т.п.

Пропуск или недостаточная калорийность завтрака также считается одним из факторов возникновения подобных заболеваний.

Подробнее об исследовании читайте здесь. И не забывайте вкусно и плотно позавтракать!!! Приятного аппетита:

 

Рекорд дня!

Направляемся на экскурсию по самой большой в мире коллекции плюшевых мишек. =)

68-летняя Джеки Майли собрала в своем доме в Южной Дакоте 8 026 игрушек! Она начала собирать коллекцию в 2000 году: первого медвежонка выиграла во время отпуска. И понеслось... Теперь у нее тысячи медвежат из всех штатов и еще 29 стран мира. И она даже проводит экскурсии по своему "богатству":

 

Новости!

Когда ну очень хочется пиццы!.. В Колорадо мама-медведица вместе с двумя медвежатами пробрались в пиццерию, съели все тесто и мясо для начинки:

 

В Дубае полиция протестировала ховербайк, разработанный российскими учеными. Транспортное средство может использоваться для патрулирования местности с воздуха. Им могут управлять один или два пилота, которые в сумме весят до 300 килограммов. Ховербайк поднимается на высоту до пяти метров от земли (без человека на борту — до шести километров) и может перемещаться на скорости до 70 километров в час. При полностью заряженной батарее продолжительность полёта составит до двадцати пяти минут. Устройство можно заправить и обычным бензином: тогда оно будет передвигаться в воздухе до часа. Ховербайк может использоваться как обычный мотоцикл. При этом его скорость составит до 200 километров в час, а на одном заряде батареи оно будет способно ездить до восьми часов. На борту установлены восемь камер, снимки с которых можно сразу передавать в полицейский участок. Пока неизвестно, когда же полиция Дубая пересядет на ховербайки:

 

«Тамагочи» возвращается!!! К 20-летию выпуска игрушка снова появится в продаже. Правда, только в США.  Японская компания Bandai выпустит уменьшенную версию оригинального устройства в шести расцветках и с шестью разными питомцами. Обновлённая версия «Тамагочи» выйдет на американский рынок 5 ноября по цене 15 долларов (около 900 рублей). Продажи пройдут как в магазинах Walmart, Target и Toys R Us, так и у Amazon — там предзаказ доступен с 10 октября. 

 

Красоты нам всем в "Утро"!

Бывший капитан самолёта австралийской авиакомпании Jetstar Airways показал на видео невероятно живописную посадку в Новой Зеландии - сквозь густые облака в гористой местности. Ролик называется "Вот почему мы летаем..."

"...Иногда то, что видит пилот за один день, люди не видят за свою жизнь. Я приглашаю людей всего мира посетить эту прекрасную страну и её людей", — написал пилот под видео.

 

Новость для киноманов и фанатов саги "Звездные войны". За два месяца до выхода на экраны восьмого эпизода наконец появился первый трейлер!

Премьера восьмого эпизода в России намечена на 14 декабря 2017 года.

 

В галерее - победители международного конкурса микрофотографий Nikon Small World. Подписано, ху из ху. 

Галерея
Микроорганизмы коловратки, передвигающиеся в воде с помощью вращения ресничек, Фото: 1
Индивидуально обозначенные аксоны в ганглии (нервном узле) зародыша цыпленка. Увеличение: 30 раз., Фото: 2
Семена одуванчика. Увеличение: 2 раза., Фото: 3
Клетка кожи человека с избыточным количеством кератина (он отмечен желтым цветом). Увеличение: 40 раз., Фото: 4
На фото - тропический долгоносик. Увеличение в 10 раз, Фото: 5
Сколекс свиного цепня (Taenia solium) — ленточного червя-паразита. Сколексом называют переднюю часть тела червя, где находятся органы фиксации к стенкам кишечника хозяина. Увеличение: 200 раз., Фото: 6
Живые водоросли вольвокс в момент выпуска дочерних колоний. Увеличение: 100 раз., Фото: 7
Так выглядит хрящевая ткань, «выращенная» из стволовых клеток. Снимок сделала Катарина Мура, которая изучает, как стволовые клетки могут помочь людям, нуждающимся в восстановлении скелета. Ее работа особенно важна для пожилых пациентов, страдающих от остеопороза, хрупкости костей и переломов, Фото: 8
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:59 +4
10 октября: Самый длинный в мире язык и китайский «кирпичный заводик»
10 октября: Самый длинный в мире язык и китайский «кирпичный заводик»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.