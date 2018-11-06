6 ноября: Мортал Комбат на льду, уличная вышивка и Салах-Бивис

Доброе утро, друзья! Как же приятно начинать рабочую неделю со вторника!

О погоде на рабочие дни: неплохо для начала ноября!

Начинаем утро с милоты.

Панды и первый снег:

А теперь взбодримся с помощью красивого спорта!

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов на показательных выступлениях этапа гран-при в Хельсинки вышли на лед в костюмах Могучих рейнджеров под саундтрек из Mortal Кombat

Переходим к новостям.

Над скульптурами футболистов, похоже, давлеет какое-то древнее мощное проклятье. Которое распространяется не только на Роналду (помните ведь те дурковатового вида статуи, которые «с него» лепили?). Тут в египетском Шарм-эль-Шейхе в рамках молодежного форума показали статую футболиста Мохаммеда Салаха — звезды национальной сборной и нападающего «Ливерпуля». Скульптор — Май Абдалла — изобразила Салаха с раскинутыми руками, празднующим очередной гол. Получилось… кхм… спорно. В твиттере пришли к выводу, что скульптурное изображение Салаха напоминает одновременно героя мультфильма о «Бивисе и Баттхеде», злодея из «Один дома» и Тодда Фландерса из «Симпсонов». Фото настоящего Салаха в самом конце ;)

Внимание, трогательная история. 6-летний мальчик запустил собственный мини-бизнес благодаря Меган Маркл, супруге принца Гарри. Представительница королевской семьи приехала с официальным визитом в Австралию, где познакомилась с 6-летним Гэвином Хазелвудом. Мальчик сделал Меган необычный подарок — ожерелье из «золотых» макарон в форме динозавров. Та сразу же надела украшение и ходила в нем весь день, а папарацци не ленились это все фотографировать. В итоге многие захотели такое же ожерелье, как у герцогини Сассекской. Родители мальчика не долго думали и помогли ему наладить бизнес, сделав для него сайт для приема заказов. Ожерелье можно купить за 20 австралийских долларов. И за двое суток мальчик продал уже больше 50 подвесок. А заработанные деньги он планирует потратить на благотворительность тем организациям, которые изучают беременность и выкидыши. Дело в том, что несколько лет назад у его мамы был выкидыш во время второй беременности.

И крутой городской арт. Художница Ана Мартинс, в сети называющая себя Aheneah, разместила на стене на одной из улиц португальского Вила-Франка-ди-Шира «вышивку» размером 2 на 5 метров. Для создания необычного произведения она использовала 700 метров шерстяной пряжи и 2300 винтов.

Музыкальная пауза!

Новость-бомба:

Spice Girls объявили о воссоединении!

Правда, все-таки без Виктории Бекхэм. Ну и фиг с ней, бука. В тур по Великобритании поедут четверо из пяти участниц группы: Мелани Браун, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. Концерты начнутся 1 июня 2019 года в Манчестере, а закончатся 15 июня в Лондоне.

В честь такого — слушаем хиты группы!

И еще одна новость — на этот раз для киноманов.

HBO выпустил новый трейлер третьего сезона криминальной драмы «Настоящий детектив». По сюжету детективы Уэйн Хейс (Махершала Али) и его напарник Роланд Уэст (Стивен Дорфф) расследуют загадочные исчезновения детей в Озарке, штат Миссури. Первая серия выйдет 13 января, а это уже совсем скоро!

В галерее — очень солнечные иллюстрации Светланы Ремарчук. Пусть ваш день будет счастливым!