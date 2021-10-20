20 октября: свечка с запахом 2021 года и паб, в котором можно расплатиться сломанным феном

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Холодно и мокро. Сегодня в Туле утром небольшой снег, воздух прогреется до +2 градусов, а днем в городе пройдет дождь и до +4.

Марка Flaming Crap, известная своими необычными ароматическими свечами (например, очень дорогой свечой Smells Like Capitalism с запахом «проблем богатых людей»), выпустила новинку под названием The 2021 Scent, которая пахнет, по задумке создателей, главными событиями этого года.

Свеча состоит из четырех слоев, у каждого из них — свой аромат. Так, начинается все с нот ягод и сливок в честь вирусного тренда TikTok с песней Berries and Cream. Следующий слой пахнет, как медовая карамель, из которой сделаны конфеты дальгона в сериале «Игра в кальмара».

Третий слой посвящен Бритни Спирс и движению #FreeBritney: он имеет аромат сладких цветочных духов Fantasy Britney Spears, которые певица выпустила в 2005 году. Наконец, самый нижний слой свечи — про вакцинацию, с нотами антисептика и больничной атмосферы.

Свеча рассчитана на 30 часов горения — примерно 7,5 часа на каждый слой. Она состоит из соевого воска и поэтому подходит веганам, а упаковка сделана из переработанной бумаги. Свеча стоит £15 — ее уже можно купить на сайте Flaming Crap.

Сегодня слушаем Tesla Boy – Animal.

В пабе Trade-Inn за напитки и еду можно заплатить более чем 14 000 видов техники, в том числе старыми айфонами. Как сообщает Euronews, каждый британец способен купить восемь пинт пива, исходя из 1,6 миллиарда тонн электронных отходов, которые производит страна ежегодно.

Акцию организовали совместно с экологической организацией Spring. Она занимается реализацией плана по переработке сломанной и ненужной техники, ее цель — сократить количество электронных отходов. Старые приборы и устройства, за которые посетители купят напитки, отремонтируют для дальнейшего использования, сломанные разберут и переработают.

Как сообщается в отчете правительства страны, граждане часто выбрасывают крупную бытовую технику, но более мелкая продолжает «лежать в ящиках». Из-за этого каждая семья в среднем имеет около 20 приборов, которые сломаны и ими не используются.

По подсчетам Spring, к 2024 году Великобритания станет лидером среди европейских стран по производству электронных отходов. К тому времени каждая семья в стране начнет производить в среднем 24,5 кг ненужной бытовой техники в год.

Многие люди вполне спокойно относятся к различного рода несовершенствам. Однако никогда не знаешь, когда в тебе может проснуться твой внутренний перфекционист и какая именно раздражающая мелочь сможет вывести из себя. Особенно если взять во внимание огромное количество вещей, чья неидеальность так явно бросается в глаза.

Хорошего дня и умиротворенного настроения!