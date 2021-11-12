12 ноября: бык, который очень любит аквапарки, и неизвестная песня The Beatles

Доброе утро! Вот она – долгожданная пятница! Радуемся ей вместе, а еще не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле снег, а воздух в городе прогреется до +4 градусов. В субботу небольшой дождь и до +4. А в воскресенье снова небольшой снег, и столбики термометров поднимутся до +2 градусов.

В бразильском штате Сан-Паулу двухлетний бык сбежал из фермы, где его держали для убоя. После бегства он направился в ближайший загородный комплекс, где животное забралось на водную горку и скатилось с неё. Об этом пишет местное издание Folha De S. Paulo.

Хозяин фермы Карлос Мигель Серанте погнался за ним и снял на видео необычное развлечение быка. Он выложили ролик в соцсети, после чего видео стало популярным. Пользователи в комментариях даже дали прозвище быку — «Toboga», что в переводе с португальского означает «Горка».

В конце видео видно, как Серанте свистит быку, чтобы тот спустился с горки и двигался к её концу, и подходит ближе к животному для помощи. В разговоре с изданием G1 он пообещал, что Горка теперь станет домашним питомцем, а на убой его никто не пустит. Серанте также отметил, что сразу же догнал быка и помог ему спуститься с горки.

«Я сразу же посмотрел, нет ли у него травм. Он был в порядке. Мы оставим его ради людей — они хотят знать, где он находится и что с ним. Бык стал настоящей местной знаменитостью. Скорее всего, Горка будет жить в этом загородном комплексе», - рассказал хозяин фермы Карлос Мигель Серанте.

Сегодня слушаем одну из композиций, записанную специально для трибьюта «Тату». Сегодня слушаем Даню Милохина «Не догонят». Хотя на этом альбоме есть еще много интересных записей, например, трек с Аллой Пугачевой и Софией Ротару.

В Бирмингеме мужчина, навещавший своего друга — 75-летнего журналиста и телеведущего Суреша Джоши — на самоизоляции, нашел на чердаке его дома ранее неизданную песню Radhe Shaam с участием Джорджа Харрисона и Ринго Старра. Об этом сообщает Би-би-си.

Песня была написана в 1968 году на студии Trident Studios в лондонском Сохо. Там Джоши работал над музыкой для своего документального фильма East Meets West («Восток встречается с Западом»), а Харрисон и Старр отдыхали после записи песни Hey Jude.

Автором и продюсером трека стал сам Дожоши, на барабанах сыграл Старр, на гитаре — Харрисон, а пел индийский певец Аашиш Хан. Песню так и не выпустили, однако пленка нашлась во время пандемии. Музыкальный продюсер Сурадж Шинх восстановил ее и занялся сведением песни.

О находке Джоши рассказал в эфире радио BBC Merseyside 10 ноября, послушать песню можно здесь (2:27:54). В тот же день трек исполнили для 100 слушателей в ливерпульском музее The Beatles Story. Менеджер учреждения Пол Парри заявил, что всем присутствующим песня понравилась. Официальный релиз состоится в ночь на 12 ноября, все вырученные со стримингов средства направят на благотворительность.

Фотографии питомцев есть на телефоне каждого уважающего себя хозяина. Но вот нарисованный портрет любимчика получается раздобыть не у всех. Для этого и существует художник Эркюль Ван Вулфвинкль, который создаёт рисунки по снимкам животных своих подписчиков. У Эркюля есть свой собственный стиль, который может показаться полным неумением рисовать, но на самом деле он тот ещё мастер поймать характер зверушки. Свои работы художник делает бесплатно, но с одним условием — клиент должен перечислить любую сумму в какой-нибудь благотворительный фонд. Так что если Эркюль что-то на этом и зарабатывает, то только плюсики в карму.

Хорошего дня и расслабленного настроения!