6 марта: Бабушки-рэперши и идеальные сумочки для зарплат

Доброе утро! Блинчиков уже все успели поесть? Или решили отложить праздник живота до длинных выходных?

О погоде.

После вчерашнего дождя нас ждет похолодание. ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ. Поэтому лучше сразу одевайтесь потеплее, чтобы не мерзнуть, когда пойдете с работы домой:

Начнем день бодро — с рекорда!

Спортсмен и актер Хафтор Бьёрнссон, знакомый широкой публике по роли Григора «Горы» Клигана из «Игры престолов», закрепил за собой титул одного из самых сильных людей на планете. Тридцатилетний мужчина поднял штангу весом в 474 килограмма и установил мировой рекорд:

И раз уж мы про «Игру престолов» вспомнили…

Накануне HBO опубликовал первый трейлер последнего сезона «Игры престолов». В нем герои готовятся к решающей битве с Королем Ночи и его армией мертвых. Ролик выпустили всего за месяц до премьеры сериала — судьба Семи Королевств станет известна уже 14 апреля (в России — утром 15). Всего в сезоне будет шесть серий.

Вот трейлер на русском языке:

А вот в оригинальной версии:

Новости!

На показе осенне-зимней коллекции на Неделе моды в Париже французский бренд Jacquemus представил уменьшенную версию сумки Le Chiquito. Она настолько маленькая, что помещается на ладони! В соцсетях шутят, что это чехол для флешки или для одного наушника. Еще туда отлично поместится зарплата! ХD Цену сумки, кстати, пока не раскрывают. Но что-то нам подсказывает, что она не настолько маленькая, как сам аксессуар:

О более полезном и функциональном аксессуаре: в Московском метрополитене начали продавать кожаные браслеты с функцией карты «Тройка» для оплаты проезда. Всего в продажу поступили 2,4 тысячи браслетов в пяти цветах: черном, синем, коричневом, вишневом и розовом. Размер браслетов можно отрегулировать. Один браслет обойдется в 650 рублей, купить их можно в сувенирных магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живое общение».

Lego в своем твиттере спародировала тенденцию на смартфоны со сгибающимся дисплеем — компания вдохновилась Samsung Galaxy Fold и показала свой конструктор якобы под названием Lego Fold. По словам производителя, у Lego Fold есть несколько преимуществ перед конкурентами. Среди них — бесконечный заряд батареи и большая по сравнению с Galaxy Fold диагональ дисплея. Правда, корпус LEGO Fold состоит из пластика, тогда как флагман от Samsung — из алюминия. Под пародийным названием Lego Fold компания прорекламировала свой набор Pop-Up Book. Он состоит из 859 деталей и стоит 69,99 долларов (примерно 4600 рублей). Это почти на 125 тысяч дешевле, чем новинка от Самсунг…

A stunning 5-inch cover display unfolds into an 11-inch pop-up story book. For endless creative play that never runs out of battery. pic.twitter.com/yodboV2aEK