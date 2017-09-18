16 сентября: Коты - это жидкость!

Доброе утро! Или по понедельникам так говорить не принято?..)

Начинаем день с милоты!

В начале сентября в немецком зоопарке Галле родился карликовый ленивец. Еще неизвестно, мальчик это или девочка — детеныш слишком мал, чтобы проводить медицинский осмотр. Ленивец не отходит от своей мамы Шарлотты, но сотрудники зоопарка уже оборудовали ему отдельное место для отдыха — в большом ведре. Смотрите, какой прелестный:

Время рекорда!

Американец Бенни Харлем получил место в Книге рекордов Гиннесса за самую высокую прическу - 52 см! Как вам такое достижение?)

Вместо новостей сегодня расскажем об итогах Шнобелевской премии - той, которая присуждается за самые сомнительные достижения в области науки. В этот раз особенно крутые лауреаты:

Физика. Премию получил ученый из Высшей школы Лиона Марк-Антуан Фардин. Он решил изучить, в каком агрегатном состоянии — жидком или твердом — находятся кошки, которые меняют форму тела под предмет, в который они залезают — вазы, раковины, горшки. По мнению Фардина, кошки все же ближе к жидкости.

Гидродинамика. Команда из США и Южной Кореи получила премию за то, что выяснила, как не расплескать кофе при ходьбе. Оказалось, что это сильно зависит от того, в какой ёмкости находится напиток, и с какой скоростью передвигается испытатель. Кофе, налитый в бокал для вина, при медленной ходьбе сильно расплёскивался, а при быстрой оставался практически неподвижным. В случае с обычной кружкой всё было ровно наоборот. Чтобы уменьшить риск разлить напиток, учёные рекомендовали обхватить чашку ладонью сверху, также эффективно оказалось ходить задом наперёд. Правда, при этом возрастал риск споткнуться или столкнуться с тем, кто тоже нёс кружку спиной вперёд.

Анатомия. Счастливый обладатель премии - британский исследователь Джеймс Хиткоут. Он выяснил, что уши человека начинают расти после 30 лет. Согласно его исследованию, за десять лет уши увеличиваются примерно на 2 миллиметра.

Мир. Премию мира вручили коллективу ученых из США, Канады, Нидерландов и Швейцарии. Они выяснили, что игра на инструменте австралийских аборигенов диджериду лечит храп.

Экономика. Австралиец Мэттью Роклоффу и американка Нэнси Джир, изучили, как контакт с живым крокодилом влияет на людей, увлеченных азартными играми. Как показал эксперимент, игроки, которым понравилось держать крокодила на руках, делали большие ставки, чем те, кто испытал от контакта с животным стресс.

Питание. Фернанда Ито, Энрико Бернар, и Родриго Торрес (Бразилия, Канада, Испания) изучили диету летучих мышей вида мохноногих вампиров - и обнаружили в их рационе человеческую кровь. Они предположили, что уменьшение количества диких птиц в регионе вынуждает ночных охотников нападать на домашний скот и местных жителей.

Медицина. Французские нейробиологи доказали, что в мозгу у некоторых людей существует особая область, которая вызывает отвращение к запаху и вкусу сыра. Учёные провели МРТ мозга более 300 испытуемых, во время которого показывали им фотографии продуктов и предлагали понюхать растворы с соответствующими запахами. У людей, ранее сообщавших о своём отвращении к сыру, более активными на снимке оказались бледный шар и чёрная субстанция — области мозга, задействованные в системе вознаграждения.

И в качестве финального аккорда посмотрим невероятные фокусы. Такого вы точно еще не видели, уверяю вас!

Итак, вот они - те, кто удивил ведущих шоу America's Got Talent. И нас тоже!!!

В галерее - финалисты конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year, который проводит Музей естественной истории Лондона. Хорошего вам дня!