3 апреля: Лемога, юный Конюхов и «Ирония судьбы» по-шведски

Всем привет! Опять пора на работу.

О погоде на сегодня: нас ждет очередной прекрасный весенний денек! Эх, жаль, что не выходные:

Кстати, по словам синоптиков, НАСТОЯЩУЮ весну, то есть теплую, стоит ждать не раньше середины апреля, когда воздух прогреется до +15 (возможно).

Взбодримся вместе с завораживающим видео о силе природы.

В Исландии внезапно откололась часть знаменитого ледника с непроизносимым названием Брейдамеркюрйёкюдль - вы наверняка видели его изображения в кино или рекламе. Произошло это прямо на глазах у туристов, которых едва не накрыло ледяной волной:

А вот крутейшее приложение для тех, у кого регулярные трудности с пробуждением!

На iOS и Android вышло бесплатное приложение Odd Alarm (дословно — «странный будильник») — будильник, который трудно игнорировать. Потому что вместо мелодий используются вопли разъяренного зомби, инопланетное мурчание и стук в дверь.

Бесплатно доступны только три звучка — но зато какие! Это кошачья драка, звук разбитого стекла и собака, которую тошнит (о да, владельцы питомцев поймут — такое действительно невозможно игнорировать). Остальные звуковые варианты нужно докупать, стоят по одному доллару за штуку.

На случай, если противные и неожиданные звуки не сработают, в Odd Alarm предусмотрена функция «поймай солнышко». Пользователю нужно «загнать» кнопку выключения будильника в движущееся изображение солнца (сделать это спросонья не так-то легко!).

Проснулись? Переходим к новостям!

Отель Armathwaite Hall на северо-западе Англии предложил постояльцам новую услугу — занятия лемогой, то есть йогой с лемурами. Тренировка в компании животных включена в одну из оздоровительных программ. Владелица отеля говорит, что эти занятия специально разработали для людей, уставших от городской суеты: «Лемога позволяет нашим гостям почувствовать единение с природой и в то же время поучаствовать в играх лемуров».

Телепорт в Россию. Чудесная история из Астрахани: там восьмилетний мальчик решил отправиться в кругосветку! Паренек собрал отличный набор вещей в дорогу — энциклопедии, игрушечный самолётик, банан и деньги из своей копилки, а также оставил маме трогательную записку, от которой та едва не поседела: «Отправляюсь в кругосветное путешествие, целую». Мама юного пилигрима обратилась в полицию. Через несколько часов правоохранители нашли несостоявшегося путешественника — за время своей непродолжительной кругосветки мальчик успел покататься на трёх маршрутках и шел пешком по мосту через Волгу. И уже порядком подустал, так что возвращению домой даже обрадовался.

А теперь отправляемся в Швецию, где произошла просто анекдотическая ситуация. Местный страж порядка в свой выходной отправился в сауну. И надо же было такому случиться, что его соседом по парилке оказался преступник, находящийся в розыске! Уж не знаем как именно, но полицейский сумел обезвредить и арестовать уголовника (несмотря на то, что был совсем голенький, без наручников, табельного и всего такого). Вот уж настоящая «Ирония судьбы, или С легким паром»… Запись с благодарностью полицейскому, который выполнил свои должностные обязанности даже в выходной день, на странице полиции округа назвали «Голый арест». «Мы повсюду. Даже если вы нас не видите, мы здесь», — написали в сообществе.

Сюрприз от Marvel!

Вышел новый проморолик фильма «Мстители: Финал». В нем показали Таноса, примирение рассорившихся в прошлых картинах киновселенной Капитана Америка и Железного человека, а также полет на космическом корабле. Смотрим и ждем фильм.

Тизер на русском:

И в оригинале:

Премьера, напомним, запланирована на 29 апреля!

И еще один подарок для киноманов - на этот раз для фанатов "Игры престолов".

На днях канал HBO опубликовал три новых видео про последний сезон сериала: сюжет о том, как делали спецэффекты, и два проморолика.

В ролике про спецэффекты показана Битва у Черноводной, Битва бастардов, полеты драконов и другие сражения:

В первом тизере, который называется «Вместе», Старки, Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер готовятся к финальной битве в Винтерфелле:

В третьем видео — «Выживание» — Джейми Ланнистер сражается за (скорее всего!) Винтерфелл, Арья бежит по подземелью, а Джон Сноу пытается придумать, как остановить войну:

Ждать новых заключительных серий осталось совсем недолго, меньше двух недель - премьера сезона запланирована на 14 апреля (15 апреля - в дубляже). Мы в предвкушении!

В галерее отдохнем от киношных страстей и полюбуемся на милоту. Фотограф Кристиан Вилер из Германии обожает снимать собак в момент, когда они ловят вкусняшки: