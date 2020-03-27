27 марта. Милый и смешной коронавирусный день

Доброе утро, друзья-товарищи! Как ваше настроение? Наше — замечательное! Помимо всех тревожных и грустных новостей, день редакции не проходит без мемчиков про коронавирус. Ну потому что сидеть с серьезными щами круглосуточно невозможно.

Поэтому начнем с хорошего.

Представьте себе ведущего прогноза погоды, который рассказывает прогноз на день наизануднейшим голосом. Представили? Отлично.

И так, для вас прогноз погоды на пятницу и выходные. 27 марта тепло еще нас побалует, а вот уик-енд пройдет на «пониженных тонах» и без солнца. Поэтому самое время сидеть дома на изоляции.

Но не время унывать! Сегодня же последний рабочий день на этой и ...следующей неделе. Чем не повод порадоваться и начать готовиться к выходным?

А вы слышали про онлайн-бар? Нет? Тогда я вам сейчас расскажу. Короче, эта такая платформа, на которой люди с разных концов земли могут зайти (онлайн, разумеется) и пропустить по стопочке «чая» с ирландцем, французом, итальянцем и при этом ни разу не заразиться.

Попробуйте и вы. Как говориться, chin-chin, товарищи. Ссылку прикрепили).

Что еще? Из милого: президент Израиля начал читать сказки для детей онлайн. Все ради того, чтобы их родители отдохнули во время карантина в стране. (на табличке — aaaaah)

Музыкальная пауза.

Карди Би (Cardy B) в своем Instagram зачитала рэп против коронавируса. Под своим постом она написала: «Ты продолжаешь играть (коронавирус), а я чертовски напуган. Я запасаюсь едой».

А умный умелец iMarkkeyz сделал неплохой бит под ее речитатив. Зацените.

Коронавирус пробудил динозавров.

Жители Милуоки устроили парад динозавров для поднятия настроения. Все по правилам карантина: расстояние между участниками не меньше метра, а лица защищены от внешнего воздействия!

Посмотрите, как ребята развлекаются. А вот интересно, где они смогли раздобыть столько костюмов тирекса? Ваши предположения, господа, пишите в комментах.

Ну и напоследок, в галерее собрали топ любимых мемов про коронавирус и изоляцию.

А вообще, почаще мойте руки, держите дистанцию и не гуляйте! Хороших выходных, котики.