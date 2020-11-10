10 ноября: волшебство твиттера и новый скоростной поезд-капсула

Доброе утро, туляки! Начинаем новый прекрасный день с нескольких хороших новостей. Поехали!

Окружите себя чем-нибудь приятным. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха прогреется до +4 градусов Цельсия.

Если о чем-то очень сильно мечтать, мечты обязательно сбудутся. 10-летний Джеймс Кэмпбелл мечтал встретиться с Робертом Паттинсоном и передать ему собственноручно нарисованного Бэтмена.

Кэмпбелл и его родители каждый день приходили на съемочную площадку в Ливерпуле, где Паттинсон снимается в фильме о супергерое. Но встретиться с актером никак не получалось — представители съемочной группы говорили, что Паттинсон из-за графика не может поговорить с ребенком и принять рисунок.

Но мама мальчика Никола Коркилл нашла выход: она написала твит с просьбой о помощи, тэгнув популярную станцию Radio City News. Она указала, что ее сын, у которого аутизм, — большой фанат Бэтмена, и встреча с актером, играющим его любимого супергероя, станет для него событием года. «Пожалуйста, помогите мне сделать так, чтобы мой ребенок улыбался», — попросила Коркилл.

Разумеется, такая история никого не могла оставить равнодушным. Radio City News написали свой твит, попросив о помощи съемочную группу «Бэтмена». «Пожалуйста, твиттер, сделай так, как ты это можешь, и 10-летний мальчик будет очень счастлив».

И магия твиттера сработала! Роберт Паттинсон, правда, пока так и не смог встретиться с Кэмпбеллом, зато передал ему подарки, конечно же, связанные с его любимым супергероем. А еще написанную собственноручно записку. «Прости, что мы разминулись. Твой рисунок великолепен. Увидимся, когда я в следующий раз буду в Ливерпуле», — цитирует NME текст послания.

Как рассказал Radio City News отец мальчика Даррен, его сын был очень доволен, а мама мальчика даже расплакалась. «Это просто потрясающе, он получил то, чего очень хотел», — добавил Даррен Кэмпбелл.

Одна из главных групп современности нарушила трехлетнее молчание, чтобы напомнить молодому поколению — ждать перемен слишком поздно, нужно творить их самим. Сегодня слушаем Arcade Fire – «Generation A».

Компания Virgin Hyperloop впервые провела испытания своего поезда с пассажирами на борту. Они завершились успешно.

Испытания проходили на полигоне в Лас-Вегасе 8 ноября. Тестировали специальную двухместную капсулу, созданную специально для этих испытаний, — в дальнейшем для коммерческого использования компания предполагает строить капсулы на 28 мест. Пассажирами Hyperloop стали сооснователь Virgin Hyperloop Джош Гигель и одна из топ-менеджеров компании Сара Лучиан.

Во время тестового заезда капсула разогналась до скорости 172 километра в час. Скорость была столь невысока из-за небольшой протяженности тестового трека — она составляет 500 метров.

Hyperloop — это вид транспорта, который, как предполагается, сможет конкурировать с авиаперевозками. Он представляет собой поезд-капсулу, который движется по тоннелю при давлении, близком к вакууму, — из-за этого капсула испытывает лишь небольшое аэродинамическое сопротивление и может двигаться с большой скоростью: предполагается, что она будет достигать 1200 километров в час. Пока рекордом скорости капсул на испытаниях является скорость 463 километра в час.

Впервые идею Hyperloop высказал основатель SpaceX Илон Маск в 2013 году. С тех пор ее реализацией занимаются несколько крупных стартапов.

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Хорошего дня и теплого лампового настроения!