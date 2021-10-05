5 октября: самый молодой астроном и очень необычная находка под капотом автомобиля

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Как-то серо. Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух в городе прогреется до +10 градусов.

Восьмилетняя Николь Оливейра из Бразилии может стать самым юным астрономом в мире, открывшим астероид. Она, предположительно, обнаружила сразу 18 таких небесных тел, но открытия еще предстоит подтвердить официально, сообщил Science Alert.

Нынешний рекорд принадлежит 18-летнему итальянцу Луиджи Саннино. Оливейра надеется превзойти его и назвать найденные ею астероиды именами бразильских ученых или членов своей семьи.

Девочка уже сегодня известна в научном сообществе. Она участвует в проекте под названием «Охотники за астероидами», которым занимается связанное с НАСА Международное астрономическое поисковое сотрудничество и Министерство науки Бразилии.

Бразильянка получает стипендию и благодаря этому может учиться в частной школе. Там она не только получает знания, но и помогает своим одноклассникам в изучении астрономии. Кроме того, девочка ведет ютьюб-канал, посвященный науке.

«У нее действительно глаз-алмаз. Она сразу же замечает на фотографиях точки, похожие на астероиды, и часто советует своим одноклассникам, когда они не уверены, что отыскали что-то полезное. Самое главное, что она делится своими знаниями с другими детьми. Она способствует распространению науки», — рассказал учитель девочки Хелиомарцио Родригес Морейра.

Рэпер Джи Изи и певица Деми Ловато ищут утешения среди хаоса в своем новом клипе Breakdown. Сегодня слушаем G-Eazy ft. Demi Lovato — Breakdown.

Белка, живущая около дома Билла Фишера из Гранд-Форкс (Северная Дакота), сделала из его машины зимнее хранилище, пишет Grand Forks Herald.

Чтобы достать грецкие орехи из всех отверстий, мужчине пришлось снять крылья автомобиля. Но Фишер продолжает находить «заначки». «Есть места, куда мне не добраться», — объяснил он.

О том, что машина стала складом, мужчина узнал не сразу. Запустив двигатель, он услышал странные звуки. Открыв капот, Фишер увидел, что весь моторный отсек заполнен орехами.

Животному удалось провернуть операцию всего за несколько дней, пока машина была припаркована.

Всем известно, что собаки — это самые преданные друзья, а какому верному другу захочется делить своего хозяина с кем-нибудь ещё? И всё же владельцы собак иногда не останавливаются на одном питомце, и в доме появляется ещё один пёс, причём обычно молодой и довольно наглый. В такие моменты их старшим товарищам только и остаётся, что собрать всё своё терпение — но все эмоции всё равно легко читаются на их мордочках. Убедитесь сами!

Хорошего дня и дружного настроения!