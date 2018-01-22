22 января: Летное испытание пылесоса и собачий рок-н-ролл

Всем привет! Снова понедельник, простите.

По прогнозам синоптиков, неделя будет довольно морозной. Ура, снег еще полежит!)

А раз снег полежит, то кому-то надо его убирать.

Идея от американца Натаниэля Каплингера - используйте ваш домашний огнемет!

Как рассказал Каплингер, он ненавидит убирать снег у дома лопатой. И однажды наткнулся в журнале про оружие на статью об эффективности огнемёта. Американец поговорил с местными чиновниками, убедился, что в его округе использование огнемёта не запрещено законом, и приобрёл оружие.

Fired up about snow removal. pic.twitter.com/fOrhVohCvE — Will Stafford (@wx_will) 18 января 2018 г.

Давайте начнем рабочую неделю с чего-нибудь позитивного?

Как насчет свеженького видео с МКС, в котором космонавт Антон Шкаплеров летает верхом на пылесосе? Нет, мы не сошли с ума:

"Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса", - объяснил Шкаплеров в своем твиттере. Кто придумывает эти безумные вопросы космонавтам?))

Новости!

Милая история. Папа Римский Франциск обвенчал двух бортпроводников прямо на борту самолёта. Церемония прошла во время перелёта главы католической церкви между городами в Чили. На рейсе с папой Римским работали несколько проводников, в том числе пара — Паула Подест и Карлос Чуффарди. Они подошли к нему и рассказали о том, что они женаты, но не успели обвенчаться. Церковь, в которой должна была пройти церемония, разрушилась в 2010 году во время землетрясения. В ответ папа Римский дал своё благословение и заявил, что готов обвенчать их прямо во время перелёта. Представитель авиакомпании тоже был на борту и выступил свидетелем, который подготовил брачное свидетельство, которое подписал глава католической церкви.

Французская компания Zapata показала прототип летающего сегвея под названием Zapata Ezfly. Тестирование состоялось в Техасе в октябре 2017 года. Zapata Ezfly по очереди испытали 10 человек. Отличительной особенностью устройства являются две рукоятки, за которые может держаться пилот. По словам создателей, сегвей может подниматься в воздух на расстояние до 3 километров (хотя в испытаниях максимальная высота составила 30 метров) и развивать скорость до 150 километров в час. Максимальное время полёта Zapata Ezfly составляет 10 минут.

Архитектор Джеймс Лоу разработал новый вид жилья эконом-класса: это квартиры, оборудованные в бетонных трубах диаметром 2,5 метра. Проект ориентирован на перенаселенные мегаполисы, он был представлен в Гонконге. Блоки труб образовывают целые дома и предполагают размещение в таких местах, где невозможно построить полноценное здание. Например, в пролётах между домами и под мостами. Каждая труба весит до 20 тонн и может быть перемещена в новое место с помощью крана. Производство такой квартиры обойдётся в $15 тысяч, а стоимость аренды составит меньше $400 в месяц. При этом средняя цена за аренду жилья в центре Гонконга составляет $2000.

Музыкальная пауза + невероятная милота.

Музыкальный сервис Spotify в партнёрстве с приютом для животных в Мюнхене запустил сайт Adoptify для выбора питомца по музыкальным предпочтениям.

Компания решила запустить программу Adoptify после выхода исследования Университета Глазго о том, что каждая собака обладает уникальным вкусом в музыке. На сайте Adoptify можно узнать о музыкальных предпочтениях обитателей приюта и выбрать собаку, вкус которой совпадает с предпочтениями пользователя.

Майло. Настоящий рок-н-ролльщик:

Моши. Обожает классику:

Глория. Фанатка хип-хопа:

Щеночки, которым нравится инди-поп:

Рэй. Без ума от электронной музыки:

Ну что, кого взяли бы?)

Второе утро подряд предлагаем посвятить подсчету чужих денежек. Когда там аванс уже, а?..)))

В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро.

Обладателем состояния, переданного по наследству от скончавшейся несколько дней назад хозяйки, стал кот Джерри, проживающий в городе Сачиле (область Фриули-Венеция-Джулия). Ранее женщина не раз сообщала родным и близким, что кот - главное существо в ее жизни.

Согласно завещанию, члены семьи в случае недомогания животного должны идти на любые меры для его лечения - вплоть до продажи драгоценностей и антиквариата.

"Кот Джерри был ее любимцем. Она любила его больше, чем своих детей, - приводит издание слова дочери покойной. - Нам остается только уважать ее пожелание. Она всегда учила нас ценить всех живых существ, чтобы жить в безмятежности и вере в Бога, для которого все равны".

Кот уже "вступил" во владение наследством: в его распоряжении четыре лежанки, а питается он креветками.

На этом, пожалуй, и завершим сегодняшнее "Утро".

Ну ладно, ловите еще галерею. Зимние трансформации: как выглядят разные места зимой и летом. Есть все-таки волшебство в этом времени года: