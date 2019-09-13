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Утро в Туле
13 сентября: легальная поездка спящим за рулем и город без машин

13 сентября: легальная поездка спящим за рулем и город без машин

Доброе утро! С наступлением пятницы появляется предвкушение чего-то яркого и позитивного – как минимум здорового сна в ближайшие два дня, как максимум – море новых впечатлений.

В Индии, например, сегодня отмечают праздник Ганеша Чатуртхи.

 

В Туле на выходных тоже будет много интересного — фестиваль Russian Woodstock, концерт «Руки Вверх!», театральные премьеры, выставка из Третьяковской галереи и милые котики. Подробности в традиционном обзоре выходных

 

Погода на ближайшие три дня погода сменится на более прохладную, так что одевайтесь теплее.

 

Это видео – не сводки из криминальной хроники, а самые настоящие современные технологии. Водитель едет за рулем Tesla с автоматическим управлением, поэтому вполне позволяет себе немного вздремнуть. Видеоролик снял житель Массачусетса.

 

 

И капелька милоты. Бельгийский мотоциклист заметил на трассе котенка и остановился, чтобы спасти его.

 

А вот в испанском городе Понтеведра вот уже несколько лет вообще нет машин. В центральной части города отсутствуют светофоры, а жители ходят преимущественно пешком. Всего за несколько лет уровень загрязнения экологии снизился на 70%.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Басты.

 

В галерее сегодня очень креативные блюда от профессиональных поваров.

Хороших выходных!

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Автор: Администрация Myslo
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