13 сентября: легальная поездка спящим за рулем и город без машин

Доброе утро! С наступлением пятницы появляется предвкушение чего-то яркого и позитивного – как минимум здорового сна в ближайшие два дня, как максимум – море новых впечатлений.

В Индии, например, сегодня отмечают праздник Ганеша Чатуртхи.

В Туле на выходных тоже будет много интересного — фестиваль Russian Woodstock, концерт «Руки Вверх!», театральные премьеры, выставка из Третьяковской галереи и милые котики. Подробности в традиционном обзоре выходных.

Погода на ближайшие три дня погода сменится на более прохладную, так что одевайтесь теплее.

Это видео – не сводки из криминальной хроники, а самые настоящие современные технологии. Водитель едет за рулем Tesla с автоматическим управлением, поэтому вполне позволяет себе немного вздремнуть. Видеоролик снял житель Массачусетса.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).



Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn