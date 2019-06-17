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Утро в Туле
17 июня: Жигули в космосе, Путин для панд и песня про воду

17 июня: Жигули в космосе, Путин для панд и песня про воду

Доброе утро! Надеемся, вы успели хорошо отдохнуть и готовы к трудовым подвигам.

 

На этой неделе жара вернется в город.

 

Сегодня началась русальная неделя, по преданию в эти дни души в виде прекрасных девиц выходят на божий свет, бродят по берегам рек и озер, лесным чащам, веселятся, водят хороводы. В сети недавно появилось красивейшее видео, в котором девушка исполняет серенаду русалке. Идея принадлежит оператору Андре Масгроув, который занимается подводной съемкой. А съемка проводилась на багамском острове Маша Кей.

 

А теперь к новостям. На днях томские ученые решили совместить приятное с полезным – протестировали новый стратостат, а в качестве полезного груза прикрепили к нему картонную фигуру главы «Роскосмоса» в красных «Жигулях». 

На видео показано как фигурка долетела до космоса и приземлилась на Землю. Это был не простой ход – ученые хотели пошутить над недавним изобретением Илона Маска. Недавно компания SpaceX успешно запустила в космос самую тяжелую ракету в истории Falcon Heavy. Вместе с ней к орбите Марса отправился красный электромобиль Tesla Roadster с манекеном.

И реакция не заставила себя ждать, буквально вчера Илон Маск прокомментировал это событие. Инженер решил отшутиться: - Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-баттле, — написал бизнесмен на родном языке.

 

И новость из мира природы. Панды из Московского зоопарка слушают голос Владимира Путина. Животные недавно прибыли из Китая, и русскоязычный голос нужен им для преодоления стресса перед посетителями зоопарка.  Бамбуковые мишки будут жить в Московском зоопарке ближайшие 15 лет. До приезда в Москву животным включали голос китайского лидера Си Цзиньпина и шум толпы. А звуки русской речи помогут новым жителям зоопарка быстрее привыкнуть к русским посетителям.

 

В качестве музыкальной паузы сегодня – пародия на недавно вышедший клип Ольги Бузовой «Водица».  Автор решил наложить текст, который соответствует тому, что происходит в клипе. Получилось забавно.

 

В галерее сегодня – фото меловых карьеров в Белоруссии. Чем вам не Мальдивы?

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
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