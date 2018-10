2 октября: «Оскар» по-белорусски и теперь в кафе можно расплатиться анкетой

Доброе утро! Сегодня вторник — рабочая неделя в самом разгаре. Для тонуса и хорошего настроения сделайте небольшую разминку, выпейте чашку бодрящего кофе и почитайте очередную порцию свежих утренних новостей.

За окном сегодня пасмурно. Синоптики обещают похолодание и дождь, т. е. в принципе обычную такую для второго месяца осени погоду.

Начнем день с поздравлений. Сегодня свой День рождения отмечает знаменитый певец и композитор Стинг!

Певец отмечает 67-летие и не перестает вдохновлять своих поклонников. Именно его песня Shape of my Heart звучала при выходе на ринг и помогала сохранять хладнокровие бойцу Юрию Бессмерному, который недавно одержал победу в турнире по кикбоксингу Number One в Таллине.

«…Мне часто задают вопрос, почему такая спокойная, ведь обычно тяжелый рок, что-то зажигательное, чтобы разогреться, взбодриться. Но для меня главное — хладнокровие и спокойствие, и выбранная мною композиция действует как «релакс», — объяснил спортсмен в своем интервью.

Поздравляем Стинга и желаем ему новых творческих побед!

Кошелек или имя. В Америке появилась кофейня, которая принимает персональные данные вместо денег. Сделать это можно в японском кафе Shiru, пока такие привилегии есть только у студентов Брауновского университета в штате Род-Айленд. Перед тем как сделать заказ, студенты должны заполнить небольшую электронную анкету: имя клиента, дату рождения, номер телефона, электронную почту, программу обучения и профессиональные интересы. Заполняя анкету, студенты дают согласие на то, чтобы кафе открыло их данные компаниям-спонсорам. Взамен посетители получают тонны рекламы, даже с помощью официантов, которых обучают рассказывать клиентам о спонсорах.

Проект планирует расшириться и в других престижных американских университетах: Гарвард, Йель и Принстон. Кто знает, может через 10 лет и тульские студенты смогут получить бесплатный обед взамен на небольшой рассказ о себе…

Вот такое кино. Белоруссия впервые за 20 лет выдвинула фильм на «Оскар». Страну представит картина белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь». По мнению критиков фильм вполне соответсвует критериям Американской киноакадемии и может побороться за главный приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет картины разворачивается вокруг творческой девушки Веле из Минска, которая мечтает уехать в Штаты. Из-за ошибки в документах она вынуждена провести неделю в незнакомой семье из небольшого заводского городка. Увидеть картину в кинотеатрах можно будет уже в декабре.

Акинфеев ушел из сборной. Сегодня первый день с тех пор, как главный голкипер страны покинул сборную России по футболу.

Этот год стал для спортсмена по-настоящему плодотворным. Он отлично показал себя на играх Чемпионата Мира по футболу. В официальном Twitter-аккаунте сборной опубликовано видео, посвящённое голкиперу.

