2 ноября: новая игра для прогулок и альпинист, который не отвечал спасателям с незнакомого номера

Доброе утро! Так приятно сознавать, что середина рабочей недели приходится на вторник. А еще приятно читать хорошие новости. Поехали!

Всё в облаках. Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух в городе прогреется до +8 градусов.

После успеха игры Pokemon Go в 2016 году разработчики объявили, что вместе с Hasbro выпустят мобильную игру по «Трансформерам» с элементами дополненной реальности. В ней игроки в роли стражей будут искать ресурсы и сражаться с трансформерами против десептиконов.

А пока Transformers: Heavy Metal находится в разработке, создатели Pokemon Go (компания Niantic) вместе с Nintendo успели подготовить еще одну игру под названием Pikmin Bloom.

Пользователи этой игры при помощи технологий виртуальной реальности будут видеть вокруг себя маленьких разноцветных существ Пикминов (Pikmin), каждый из которых выращивает у себя на голове цветок. В новых местах игроки смогут находить новых Пикминов, собирая их с помощью свистка. А после того как будет собрано достаточное количество существ, на местах прогулки пользователей будут вырастать виртуальные цветы.

Основатель и генеральный директор Niantic Джон Ханке рассказал в видеоанонсе игры Pikmin Bloom на Ютубе, что игра должна вдохновить людей на прогулки на свежем воздухе. Ханке подчеркнул, что, по его мнению, регулярная ходьба очень полезна как для физического, так и для ментального здоровья. При этом он понимает, что иногда бывает очень тяжело заставить себя встать с дивана. Именно с этим и должны помочь игра и милые существа Пикмины.

Ханке надеется, что с Pikmin Bloom люди будут чаще выходить на улицу и исследовать район, в котором живут. Игру запускают уже сегодня, поэтому совсем скоро она появится в App Store и Google Play у пользователей во всем мире. А первыми доступ к приложению получили в Сингапуре и Австралии.

Оксимирон вернулся с первым синглом за четыре года — «Кто убил Марка?». Название отсылает к главному герою второго (и на данный момент последнего) альбома рэпера «Горгород», вышедшего в 2015 году.

Турист из Колорадо, который заблудился во время похода на самую высокую в штате гору Элберт (4,4 км), несколько часов не отвечал на звонки спасателей, поскольку они звонили с незнакомого номера. Об этом сообщается в фейсбуке поисково-спасательной службы округа Лейк.

Мужчину объявили пропавшим после того, как он не вернулся из экспедиции вечером 18 октября. Сотрудники поисково-спасательной службы безуспешно пытались дозвониться до туриста. На следующий день они начали его поиски, однако обнаружить мужчину не удалось.

Утром 19 октября стало известно, что турист нашелся. Он сумел самостоятельно отыскать туристическую тропу, по которой дошел до своего автомобиля. Позже спасатели выяснили, что мужчина не отвечал на их звонки, потому что не узнал номер.

Дети видят мир по-своему и изображают его со свойственной им непосредственностью. А родители потом в этих каракулях угадывают уток, собак и зайцев. И вот один отец по имени Том смекнул, что из этого можно сделать отдельное развлечение. Поэтому он решил показать, как могли бы выглядеть животные, если бы рисунки его сыновей Дома и Ала соответствовали действительности. Те еще монстрики получились!

Хорошего дня и монстрического настроения!