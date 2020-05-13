13 мая: делаем свой любимый бар в дополненной реальности и слушаем прогноз погоды от Дэвида Линча

Доброе утро! Ну что ж, мы все ближе к пятнице. А это значит, что пора подзарядиться порцией хороших новостей. Поехали!

Синоптики говорят, что сегодня будет переменная облачность. А еще они говорят, что температура воздуха опустится до +12 градусов. Если вы убрали зимний свитер, то сейчас самое время его достать.

И еще немного о погоде. Режиссер Дэвид Линч завел канал на YouTube и назвал его David Lynch Theater.

Первым и пока единственным видео, которое он опубликовал, стал полуминутный ролик о том, какая погода стоит в Лос-Анджелесе на момент записи. Линч рассказывает, что 5 мая в городе было около 17 градусов по Цельсию и облачно.

Вокруг Линча на видео царит творческий беспорядок: в кадре можно заметить две пары очков, какой-то станок, тюбики с краской (режиссер пишет картины), выкрученную лампочку, провода, что-то вроде подошвы от ботинок и телефон, размещенный в отдельном ящике с закрывающейся дверцей.

Остается только догадываться, какие тайные смыслы режиссер мог вложить в этот ролик, ну а в конце он просто желает всем хорошего дня.

Здоровая самоирония: попав в мультсериал «Американский папаша», The Weeknd признается, что он девственник и использует эту суперсилу для завоевания «Грэмми».

Британский журналист Тристан Кросс во время локдауна настолько соскучился по любимому пабу, что решил воссоздать заведение в виртуальной реальности. Теперь он ходит туда со своими друзьями и знаменитостями — тоже виртуальными.

О своем опыте создания VR-паба Кросс рассказал изданию Wired. Любимое заведение Кросса в одном из районов Лондона называется «Skehan?s». Паб расположен в историческом здании, возраст которого более 200 лет.

Несколько недель журналист изучал основы 3D и VR по видео на ютьюбe, иногда консультируясь с экспертами. В результате любимый «Skehan?s» при помощи программы Blender удалось воссоздать в деталях: от внешнего вида до интерьера и постоянных посетителей. Кросс даже попросил у хозяина паба подробный план здания, чтобы достоверно изобразить его интерьер.

Создание паба в VR заняло более двух недель. Больше всего нервов, по словам Кросса, ушло на воссоздание окон, витрин, крыши, а также мелких деталей, таких как перила и деревянные половицы. После того, как интерьер был готов, предстояла еще одна важная задача — научить персонажа брать в руки пинту пива.

После этого оставалось пригласить в бар посетителей. Создать виртуальные копии друзей на основе их фотографий Кроссу помогли профессиональные программисты.

Кросс решил не ограничиваться узким кругом приятелей и пригласил в бар Робби Уильямса. Кстати, в VR-пабе он кричит: «А вот и он!» вслед главному персонажу.

Через месяц у создателя виртуального паба получилось «открыть» его для друзей, однако им не удалось управлять своими копиями в VR-пространстве. Эта функция будет еще дорабатываться.

«Наверное, и у вас есть собственная версия паба „Skehan?s“. Возможно, она не похожа на него, а может быть, там и вовсе не подают алкоголь. Я скучаю по его присутствию в моей жизни, и присутствию тех, с кем я собираюсь по вечерам. Я бы отдал все, чтобы снова проводить там время, драгоценные часы, украденные из-за сложившихся обстоятельств. Снова проходить через эти входные двери и слышать это бессменное приветствие — „А вот и он!“», — говорит Кросс.

Что нас всех больше всего раздражает в повседневной жизни? Правильно, карантин и все то, что с ним связано. И пользователь Instagram repostless высмеивает все то, с чем нам пришлось столкнуться на самоизоляции. Посмотрите, что бесит конкретно его и пишите в комментариях, что раздражает вас в современной действительности?

Хорошего дня и почаще мойте руки!