16 октября: проверяем, счастливый ли у вас номер квартиры?

Доброе утро, туляки! Начинаем бодрую пятницу вместе с хорошими новостями. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня Тулу ждет сильное похолодание. Температура воздуха будет +9 градусов, а днем ожидается дождь. Такая же погода продержится в городе и в субботу, изменение затронет температурный режим – воздух прогреется до +7 градусов. А в воскресенье на оружейную столицу опустится первый снег.

Начнем сразу с музыки. Сегодня зарядиться позитивом и хорошим настроением поможет Haddaway - What Is Love.

А у вас счастливый номер квартиры? Если верить нумерологам, то адрес, по которому проживает человек, несет в себе энергетическую нагрузку. Поэтому при выборе будущей квартиры будьте внимательны: №3 подойдет для тех, кто любит дома принимать гостей, а №8 – тем, кто хочет увеличить доходы (сразу оговоримся, если номер квартиры двух- или трехзначный, то нужно сложить все числа, чтобы получилось простое число от 1 до 9).

Итак, живя в квартире с №1?, можно научиться целеустремлённости — умению ставить перед собой грандиозные цели и добиваться их исполнения. Этот номер может сделать вас лидером — уверенным в себе, честолюбивым и амбициозным, способным сплотить вокруг себя других людей.

Квартира №2? — идеальное место жительства для молодой семейной пары, так как в жилище с таким порядковым номером притирка пройдёт легко и незаметно. У одиноких людей, живущих в квартире №2, есть все шансы быстро найти свою вторую половинку.

В квартире №3? никогда не будет скучно и грустно. Ибо вы, даже помимо вашей воли, всегда будете находиться в водовороте интересных и увлекательных событий. №3 подходит для жизни людям, имеющим богемный склад характера, любящим принимать гостей, устраивать разнообразные вечеринки и празднования.

В квартире №4? прекрасно будут чувствовать себя люди, занимающиеся бизнесом. Квартира с таким порядковым номером может принести вам успех и благополучие, если вы стремитесь разбогатеть и при этом обладаете неплохой работоспособностью.

Энергетика квартиры №5? может сделать активного непоседу даже из самого спокойного жильца. Место жительства с таким порядковым номером подойдёт деловому, энергичному, предприимчивому человеку, ведущему активный образ жизни.

В квартире №6? всегда будет всего в достатке, а отношения с домочадцами окажутся тёплыми, ровными и спокойными. Энергетика «шестерки» способствует постепенному накоплению материальных ресурсов, необходимых для удовлетворения любых потребностей его жильцов.

№7? подойдёт для людей, у которых возвышенные устремления преобладают над желанием материальных благ. В таком жилище будут уютно чувствовать себя писатели, поэты, исследователи.

Если номер квартиры 8?, вы непременно научитесь ставить перед собой глобальные цели и добиваться их исполнения. Как правило, жителям квартиры №8 приходится тратить немало денежных средств на свои семейные нужды. Но зато, живя в таком доме, можно рассчитывать на то, что доходы окажутся выше среднего.

Самый обычный человек, поселившись в квартире №9?, вскоре может обнаружить у себя неожиданные таланты и способности. А ещё «девятка» способствует развитию альтруизма и бескорыстия. Так что не удивляйтесь, если у вас вдруг появится желание осчастливить этот мир и изменить его в лучшую сторону.

А какой у вас номер квартиры? Делитесь в комментариях, сошлось предсказание нумерологов или нет?

Все мы стремимся сделать свою жизнь лучше, а окружающие вещи удобнее. Некоторые умудряются настолько в этом преуспеть, что создают настоящие шедевры, которые не только радуют нашего внутреннего любителя комфорта, но и приносят эстетическое удовольствие. Симпатичные светофоры с викингами, безопасные для детей батарейки или просто пузырчатая упаковка с необычным дизайном — всё это позволяет взглянуть на привычные вещи по-новому!

Хорошего дня и веселых выходных!