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Утро в Туле
16 октября: проверяем, счастливый ли у вас номер квартиры?

16 октября: проверяем, счастливый ли у вас номер квартиры?

Доброе утро, туляки! Начинаем бодрую пятницу вместе с хорошими новостями. Поехали!

 

О погоде на выходные. Сегодня Тулу ждет сильное похолодание. Температура воздуха будет +9 градусов, а днем ожидается дождь. Такая же погода продержится в городе и в субботу, изменение затронет температурный режим – воздух прогреется до +7 градусов. А в воскресенье на оружейную столицу опустится первый снег.

 

Начнем сразу с музыки. Сегодня зарядиться позитивом и хорошим настроением поможет Haddaway - What Is Love.

 

А у вас счастливый номер квартиры? Если верить нумерологам, то адрес, по которому проживает человек, несет в себе энергетическую нагрузку. Поэтому при выборе будущей квартиры будьте внимательны: №3 подойдет для тех, кто любит дома принимать гостей, а №8 – тем, кто хочет увеличить доходы (сразу оговоримся, если номер квартиры двух- или трехзначный, то нужно сложить все числа, чтобы получилось простое число от 1 до 9).

  • Итак, живя в квартире с №1?, можно научиться целеустремлённости — умению ставить перед собой грандиозные цели и добиваться их исполнения. Этот номер может сделать вас лидером — уверенным в себе, честолюбивым и амбициозным, способным сплотить вокруг себя других людей.
  • Квартира №2? — идеальное место жительства для молодой семейной пары, так как в жилище с таким порядковым номером притирка пройдёт легко и незаметно. У одиноких людей, живущих в квартире №2, есть все шансы быстро найти свою вторую половинку.
  • В квартире №3? никогда не будет скучно и грустно. Ибо вы, даже помимо вашей воли, всегда будете находиться в водовороте интересных и увлекательных событий. №3 подходит для жизни людям, имеющим богемный склад характера, любящим принимать гостей, устраивать разнообразные вечеринки и празднования.
  • В квартире №4? прекрасно будут чувствовать себя люди, занимающиеся бизнесом. Квартира с таким порядковым номером может принести вам успех и благополучие, если вы стремитесь разбогатеть и при этом обладаете неплохой работоспособностью.
  • Энергетика квартиры №5? может сделать активного непоседу даже из самого спокойного жильца. Место жительства с таким порядковым номером подойдёт деловому, энергичному, предприимчивому человеку, ведущему активный образ жизни.
  • В квартире №6? всегда будет всего в достатке, а отношения с домочадцами окажутся тёплыми, ровными и спокойными. Энергетика «шестерки» способствует постепенному накоплению материальных ресурсов, необходимых для удовлетворения любых потребностей его жильцов.
  • №7? подойдёт для людей, у которых возвышенные устремления преобладают над желанием материальных благ. В таком жилище будут уютно чувствовать себя писатели, поэты, исследователи.
  • Если номер квартиры 8?, вы непременно научитесь ставить перед собой глобальные цели и добиваться их исполнения. Как правило, жителям квартиры №8 приходится тратить немало денежных средств на свои семейные нужды. Но зато, живя в таком доме, можно рассчитывать на то, что доходы окажутся выше среднего.
  • Самый обычный человек, поселившись в квартире №9?, вскоре может обнаружить у себя неожиданные таланты и способности. А ещё «девятка» способствует развитию альтруизма и бескорыстия. Так что не удивляйтесь, если у вас вдруг появится желание осчастливить этот мир и изменить его в лучшую сторону.

А какой у вас номер квартиры? Делитесь в комментариях, сошлось предсказание нумерологов или нет?

 

Все мы стремимся сделать свою жизнь лучше, а окружающие вещи удобнее. Некоторые умудряются настолько в этом преуспеть, что создают настоящие шедевры, которые не только радуют нашего внутреннего любителя комфорта, но и приносят эстетическое удовольствие. Симпатичные светофоры с викингами, безопасные для детей батарейки или просто пузырчатая упаковка с необычным дизайном — всё это позволяет взглянуть на привычные вещи по-новому!

Хорошего дня и веселых выходных!

Галерея
Сигналы светофора в датском городе Орхус сделаны в форме маленьких викингов, Фото: 1
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Ледяная кружка пива — лучшее комбо для жаркого дня!, Фото: 3
Дырочки в этом сыре превращают его в корову, Фото: 4
Батарейки с горьким покрытием, чтобы их не глотали дети, Фото: 5
В комплекте с ножом для резьбы по дереву идут пластыри, Фото: 6
Упаковка с 4 авокадо, 2 из которых спелые, а другие 2 можно отложить на потом, Фото: 7
Мотоцикл с маленьким кроссовком на подножке, Фото: 8
Бумажный пакет с инструкцией о том, как его правильно заполнять, Фото: 9
Корзина для покупок, которая объединяется с инвалидным креслом, Фото: 10
У сковородки есть отметки для количества масла, Фото: 11
У лопатки есть подставка, чтобы она не касалась стола, Фото: 12
Заказ из ветеринарной клиники пришёл с пузырчатой упаковкой в виде косточек, Фото: 13
Миниатюрная версия церкви, чтобы слабовидящие прихожане могли её потрогать и понять её форму, Фото: 14
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Автор: Администрация Myslo
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