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Утро в Туле
12 сентября: Эксперимент с макияжем и хиты минувшего лета

12 сентября: Эксперимент с макияжем и хиты минувшего лета

Доброе утро!

 

Начнем день с милоты!

Смотрите, собачки танцуют. Ну прелесть же, да?

 

Девочки, видео для вас.

Эксперимент: смогут ли парни узнать девушек без макияжа и сопоставить с фотографиями с мейкапом?

Спойлер: некоторые смогут, но не сразу:

 

Новости! Сегодня про мебель.

Американец Мэтт Томпсон сконструировал стул для любителей пива. Из кедрового дерева, с холодильником и рычагом для подачи пива владельцу. Проект обошелся ему в 400-500 долларов. На верхней части конструкции мужчина вырезал географические контуры штата Мичиган, где он и живет. Кресло оснащено удобным подлокотником, а пиво в холодильнике на верхнем ярусе может охлаждаться в течение восьми часов. Томпсон установил полную дренажную систему, которая предотвращает пролитие растаявшего льда по жёлобу. Над созданием всей конструкции мужчина работал в свободное время около полугода. Единственный экземпляр мужчина разыграет на аукционе в Детройте, а вырученные деньги получит местная благотворительная организация.

 

А вот тут придумали интересный стол - уже для массового производства. Называется Modulos - меняет конфигурацию, как это удобно владельцу. Разработчики планируют продавать несколько видов блоков. Они будут иметь разную форму, а также будут оборудованы подставками для смартфонов, планшетов и других устройств. Модули выполнены из хорватского дерева. Сейчас компания собирает средства на запуск производства на краудфандинговой площадке Kickstarter. Минимальная стоимость предзаказа одного модуля на платформе составляет $159. Четыре модуля и четыре ножки обойдутся пользователю Kickstarter в $525.

 

Музыкальная пауза! В сети определили самые популярные клипы минувшего лета. 

Первое место никого не удивит - конечно, это незатейливая и очень привязчивая Despacito. Сейчас у клипа на эту песенку более 3,6 миллиардов просмотров на Youtube. И существуют десятки каверов, один даже на калькуляторе, помните?

Второе место занял еще один клип на мощный хит — Shape Of You Эда Ширана. За 7 месяцев ему удалось набрать 2,6 миллиарда просмотров и забраться на вершины большинства мировых чартах:

Третье место досталось колумбийскому певцу Maluma и клипу на хит Felices los 4 (925 млн просмотров):

Также в рейтинг попал трек группы Clean Bandit  Rockabye, записанный при участии Sean Paul и Anne-Marie (1,4 млрд просмотров).

Еще среди популярных — Mi Gente от J. Balvin, Willy William (711 млн просмотров), Swalla — Jason Derulo и Nicki Minaj (718 млн просмотров), Chantaje от Шакиры(1,7 млрд просмотров) и I'm the One в исполнении DJ KhaledДжастина БибераLil Wayne и Chance the Rapper (683 млн просмотров).

 

И для вдохновения - северное сияние в Новосибирске. Снято на прошлой неделе!

 

В галерее - коты на улицах Токио в объективе японского фотографа Масаюки Оки. Хорошего вам дня!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:06 +4
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