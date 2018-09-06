6 сентября: Настоящий «детиктив» и Русалочка-Оправдалочка

Доброе утро! Бежим на работу, надо столько всего успеть!

Одно слово о погоде:

Шикарная!

Начнем утро с детской неожиданности непосредственности.

Видеоблогер Михаил Кшиштовский запустил шоу «ДетИктив». Главные герои — дети. Они отвечают на вопросы Кшиштовского-«полицейского» с детектором лжи. Каждый раз, когда ребенок говорит неправду, раздается звуковой сигнал. Также за детьми наблюдают их родители — реакцию взрослых тоже показывают.

Героиней первого видео стала семилетняя Есения Гесс. Очень забавная девчушка, смотрим:

Красота!

Завораживающие виды шотландских скал с высоты птичьего полета:

Новости!

ФБР нашло туфельки Дороти из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года. Те самые, которые помогли девочке вернуться домой в Канзас. Обувь украли 13 лет назад с выставки, которая проходила в Миннесоте. Тогда сотрудники полиции не смогли найти отпечатки пальцев преступников, также не осталось записей с камер наблюдения. За исчезнувшую пару было назначено вознаграждение в размере 1 млн долларов (они что, правда волшебные?..). Кстати, всего в мире существует четыре пары таких туфель. Их дизайн разработал голливудский художник по костюмам Гилберт Адриан.

С сегодняшнего дня в сети ресторанов «Теремок» появится первый робот-кассир «Маруся». Она будет работать в торговом центре «Коламбус». В систему робота внедрили не только модуль оплаты, но и программное обеспечение, которое позволяет андроиду общаться с покупателями и предлагать им блюда из меню ресторана. В СМИ пишут, что Марусю хотели сделать максимально похожей на человека. Но, судя по фото, которые вы увидите ниже, эта затея с треском провалилась. Несколько фактов: рост Маруси не превышает 160 сантиметров, она подражает человеческой жестикуляции и оснащена живыми глазами. Робот также способен распознавать лица и речь посетителей. Ну что, судари и сударыни, айда в «Коламбус» с андроидом общаться да в будущее окунаться!

В Королевском университете Кингстона разработали планшет-свиток под названием MagicScroll! Гнущийся экран оборачивается вокруг специального цилиндрического корпуса — благодаря такой конструкции устройство напоминает свиток. Цилиндрический корпус напечатан на 3D-принтере и содержит два вращающихся колеса, установленных в торцах. Вращая данные колеса, пользователь может «скроллить» информацию на экране. При этом если пользователь хочет, к примеру, изучить контент более подробно, он может развернуть экран; 7,5-дюймовый сенсорный дисплей, как сообщается, имеет разрешение 2K. По словам разработчиков, легкий цилиндрический корпус позволяет проще, чем в случае со стандартной конструкцией планшета, держать устройство одной рукой.

Музыкальная пауза!

Немного Шопена с красивой визуализацией — это именно то, что нужно для утра четверга. Наслаждаемся!

…И на этом музыкальная пауза вовсе не заканчивается!

Eminem выпустил клип на трек из нового альбома Fall. В нем рэпер отвечает на критику его предыдущего альбома «Revival». Сейчас клип рвет YouTube — почти 13 миллионов просмотров за сутки.

В галерее — идеальный фотошоп с милейшим котиком. Лучший герой фотожаб ever!