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Утро в Туле
18 декабря: лайфхак для пенсионного возраста и привет от Челябинского метеорита

18 декабря: лайфхак для пенсионного возраста и привет от Челябинского метеорита

Доброе утро! Вот уже и середина недели, остались ли у вас силы на трудовые подвиги? Психологи советуют съедать утром яблоко, открывать окно и делать 2-3 глубоких вдоха и обязательно думать о хорошем. Ну а поднять настроение помогут утренние новости.

 

За окном сегодня тепло и пасмурно. Похоже у нас началась европейская зима.

 

Японские пенсионеры продолжают работать и в 65 лет благодаря использованию экзоскелетов. Местные технологические компании разработали бюджетные экзоскелеты стоимостью 1300 долларов, которые берут на себя основную нагрузку при поднятии тяжестей.

Человек, одетый в экзоскелет может поднимать до 24 кг. Вот и будущим российским пенсионерам пора брать этот лайфхак на заметку. 

 

Социальные сети покоряет  дуэт фокусников. Казалось бы, они используют самые банальные трюки, но главная изюминка в реквизите - голове мопса (вместе с самим мопсом , конечно).


 

Немного мистических новостей. Осколок Челябинского метеорита, который хранится в Историческом музее Урала прославился мистической историей. Несколько дней назад бокс с метеоритом самопроизвольно открылся прямо на глазах у изумленных посетителей.

И это притом что открыть купол можно только с помощью электродвигателя.  Смотрители музея были шокированы случившемся и верять что без мистики здесь не обошлось. На самом деле все гораздо прозаичнее - у электроники купола произошел сбой, как пишет  Lenta.ru.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип на рождественскую песню Queen, созданную в 1984 году.

 


 В галерее сегодня бюджетный косплей от парня из Таиланда.

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Автор: Администрация Myslo
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