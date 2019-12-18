18 декабря: лайфхак для пенсионного возраста и привет от Челябинского метеорита

Доброе утро! Вот уже и середина недели, остались ли у вас силы на трудовые подвиги? Психологи советуют съедать утром яблоко, открывать окно и делать 2-3 глубоких вдоха и обязательно думать о хорошем. Ну а поднять настроение помогут утренние новости.



За окном сегодня тепло и пасмурно. Похоже у нас началась европейская зима.

Японские пенсионеры продолжают работать и в 65 лет благодаря использованию экзоскелетов. Местные технологические компании разработали бюджетные экзоскелеты стоимостью 1300 долларов, которые берут на себя основную нагрузку при поднятии тяжестей.

Человек, одетый в экзоскелет может поднимать до 24 кг. Вот и будущим российским пенсионерам пора брать этот лайфхак на заметку.

Социальные сети покоряет дуэт фокусников. Казалось бы, они используют самые банальные трюки, но главная изюминка в реквизите - голове мопса (вместе с самим мопсом , конечно).





Немного мистических новостей. Осколок Челябинского метеорита, который хранится в Историческом музее Урала прославился мистической историей. Несколько дней назад бокс с метеоритом самопроизвольно открылся прямо на глазах у изумленных посетителей.

И это притом что открыть купол можно только с помощью электродвигателя. Смотрители музея были шокированы случившемся и верять что без мистики здесь не обошлось. На самом деле все гораздо прозаичнее - у электроники купола произошел сбой, как пишет Lenta.ru.

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип на рождественскую песню Queen, созданную в 1984 году.



В галерее сегодня бюджетный косплей от парня из Таиланда.