8 мая: гуляем по музею анимации вместе с Тоторо и наряжаем питомцев, как на красную дорожку

Доброе утро! Знаете, какой сегодня день? Правильно — сегодня пятница. А пока мы ждем завершения рабочего (а для кого-то нерабочего) дня, читаем хорошие новости. Поехали!

Ну что ж, погода на выходных совсем не для прогулок. Синоптики обещают дожди на протяжении всех выходных. Так еще и столбики термометра не будут подниматься выше отметок в +13 градусов.

Американский актер и ведущий своего именного комедийного телешоу Джеймс Корден решил провести собственное торжество с красной дорожкой взамен традиционного бала Института костюма Met Gala, который в этом году отменили из-за пандемии коронавируса.

Он предложил всем желающим присоединиться к Pet Gala — то есть нарядить своих домашних животных в соответствии с темой бала этого года About Time: Fashion and Duration («О времени: мода и длительность»), сфотографировать или записать видео и прислать Кордену.

Результаты он показал в новом выпуске своего «Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом», а приглашенный гость — стилист и телеведущий Брэд Горески — прокомментировал образы четвероногих и пернатых звезд красной дорожки: среди них были не только кошки и собаки, но и морские свинки, кролики, куры и ящерицы. Наряды получились как довольно простые, так и весьма изобретательные, многие участники также позаботились о соответствующем случаю торжественном антураже и самой красной дорожке.

Героиня знаменитого клипа «Обе две» О! Марго выросла и сама стала певицей. Дебют «Ван Гог» неровный, еще пребывающий в поисках себя, но не без творческих удач.

Из-за пандемии коронавируса музей, посвященный студии Ghibli, временно прекратил работу. Оставшись без посетителей, руководство музея нашло новый способ продолжить радовать фанатов творчества Хаяо Миядзаки — виртуальные туры. Был создан YouTube-канал, на котором выкладывают видео с экспозициями и видами музея.

Одно видео демонстрирует уютное и милое кафе-кондитерскую.

В другом работники музея сняли главный вход, потолок которого украшен изображениями героев знаменитого аниме — от «Моего соседа Тоторо» до «Ведьминой службы доставки».

Вот как выглядит музей ночью:

А вот так — выставочная комната, где «рождаются фильмы»:

Музей, расположенный на территории города Митака в западной части префектуры Токио, начал работу 1 октября 2001 года. Миядзаки лично создавал дизайн музея, опираясь на европейскую архитектуру. Аниматор рисовал наброски, словно для своих фильмов, и хотел, чтобы здание музея было частью выставки. Посетители музея могут узнать историю анимации, увидеть макет студии с эскизами и справочными материалами, посмотреть на весь процесс создания мультфильма.

Вы только посмотрите, как этот парень встраивает известных диснеевских персонажей в свои карантинные будни. Поиграть в карты с червонной дамой — без проблем, отправится спать вместе с Дамбо — не вопрос, посмотреть телевизор вместе с далматинцами — то, что нужно! В нашей галерее вы увидите, что из этого получилось из такого «соседства».

А какие фильмы, мультфильмы и сериалы смотрите вы на самоизоляции? Делитесь своими любимыми киношедеврами в комментариях.

Хорошего дня и не болейте!