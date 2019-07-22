22 июля: готовка на солнечных лучах, сюрприз любителям пенного и новый альбом Свинки Пеппы

Доброе утро! С началом новой недели всех работающих и отдыхающих.

Лето возвращается. В ближайшие пять дней ожидается потепление до +25, правда кратковременные дожди сохранятся.

А вот на улицах США стоит настоящее пекло. Из-за рекордных плюсовых температур синоптики смогли испечь лепешки на лобовом стекле автомобиля.

Команда исследователей поместила четыре кусочка теста на панель автомобиля и оставила его под солнцем на 8 часов. Когда синоптики вернулись посмотреть, что получилось, они обнаружили, что лепешки абсолютно готовы. Сложно представить, как переживают жару жители.

В мире животных. В объектив одной из стационарных скрытых камер смоленского заповедника попали почти все его обитатели. Камера установлена на тропе, по которой часто гуляют животные. На видеосъемку за сутки попало сразу несколько зверей.

Хорошая новость для любителей хмельных напитков. Совсем скоро пенное не будет считаться алкогольным напитком. Чиновники решили смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.

А это значит, что его можно будет купить в любое время, практически в любом месте и в любом объеме. Но, злоупотреблять все-таки не стоит. По проекту пенный напиток вернет свой «неалкогольный» статус к 2025 году.

В качестве музыкальной паузы послушаем песню с дебютного альбома Свинки Пеппы. Всего в релиз вошло 16 композиции. Его выпуск приурочен к 15-летию любимого детского сериала.

В галерее сегодня грибочки в честь начала сезона.