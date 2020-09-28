28 сентября: болтливая собака и миниатюрная кухня из «Друзей»

Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю с парочки хороших новостей. Поехали!

И вдруг резко похолодало. Сегодня в Туле пройдет небольшой дождь, а столбики термометров задержатся на отметке в +13 градусов.

Семья из американского города Такома, штат Вашингтон, придумала, как общаться со своим питомцем — псом Банни породы шепадудль, пишет Daily Mail.

Когда Банни только появился в семье Девайн (Devine) в сентябре 2019 года, его стали обучать на специальной панели с кнопками, каждая из которых означает определенное слово или фразу. Например, там есть кнопки «на улицу», «играть», «парк», «пляж» и другие.

Кроме того, с помощью этой панели Банни может позвать не только хозяев, но и своего друга — кота по кличке Спуки. Для этого тоже есть специальная кнопка.

Но самое трогательное — хозяйка Банни, Алексис, научила его признаваться в любви: для этого нужно нажать на кнопку «мама», а затем клавишу «я люблю тебя».

Первую панель Алексис сделала сама по примеру логопеда Кристины Хангер, которая смастерила такую доску для своей собаки Стеллы. Позднее Алексис приобрела для Банни более современную технику. На новой доске 45 слов, и хозяева тренируют шепадудля на каждое из них.

Больше «бесед» с Банни можно посмотреть в его инстаграме.

Американский трубадур в очередной раз подтверждает свое место в пантеоне великих. В новейшей музыкальной истории Стивенс уже отметился эпохальными инди-роковыми и фолковыми пластинками (см. «Illinois» и «Carrie & Lowell»), теперь пришло время электронного интровертного opus magnum, записанного в глуши и аскезе на синтезаторах. В свои лучшие моменты «The Ascension» достигает вселенского размаха. Сегодня слушаем Sufjan Stevens – Sugar.

Художник Дэмьен Джеймс Вебб, специализирующийся на создании моделей, создал миниатюрную кухню Моники из сериала «Друзья». Об этом пишет Bored Panda.

Художник документировал этапы работы и опубликовал результаты на своем сайте, в инстаграме, твиттере и в фейсбуке.

По словам Дэмьена, модель кухни сделана из переработанных бумажных материалов, в качестве краски он использовал акрил.

Все детали художник сделал вручную, в основном используя 18-миллиметровый нож и линейку.

На этом фото он расположил карандаш, чтобы наглядно показать размер:

По словам Вебба, особенное удовольствие ему доставило делать крошечные магниты для холодильника.

Вебб не забыл и про легендарную желтую рамку на двери, а также деревянные перекладины, которые были только в первых сериях (от них избавились, потому что актеры ударялись о них).

Удача — дама капризная, но такая необходимая! Именно её мы желаем на дни рождения и загадываем перед важными событиями. А меж тем сколько раз она посещала нас в минуты, когда мы о ней совсем не просили и даже не подозревали о её необходимости!

Пора отдать должное её стараниям и представить вашему вниманию подборку, где удача не оставила не подозревающих о надвигающейся проблеме людей и круто вырулила ситуацию. Смотрим в нашей галерее!

Хорошего дня и отличной недели!