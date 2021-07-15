15 июля: гигантские золотые рыбки и Мишка-неваляшка и Шапкокот станут российскими талисманами

Доброе утро! Готовим себе вкусный и полезный завтрак, а во время поглощения пищи не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Пока всё еще жарко. Сегодня в Туле облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +30 градусов.

Служба рыболовства и дикой природы штата Миннесота попросила владельцев золотых рыбок не выбрасывать ненужных питомцев в унитаз или местные озера. Ведомство обратилось к гражданам после того, как рыбоохрана нашла в озере Келлер 28 рыбок размером с регбийный мяч.

Выпущенные в естественную среду золотые рыбки вырастают до 45 см в длину и набирают массу более килограмма. Служба рыболовства сообщила, что выбрасывать рыбок в озера и реки незаконно. Аквариумные рыбы могут переносить болезни, смертельные для видов в естественной среде обитания.

Ведомство рекомендует отдавать надоевших питомцев в зоомагазины, на благотворительность или знакомым.

Знойный расслабленный мотив — словно передышка для одинокого сердца, вырвавшегося из гущи жизни и сладко тоскующего в предрассветных лучах. Сегодня слушаем Feduk и Cream Soda «Я пони».

За несколько дней до открытия Олимпийский игр в Токио Олимпийский комитет России (ОКР) решил вновь представить талисманы российской сборной, впервые показанные более двух лет назад. Ими стали Мишка-неваляшка и Шапкокот, сообщается в Telegram-канале ОКР.

Так, Мишка-наваляшка — «настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить», а Шапкокот — «кот достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть».

Впервые маскотов показала дизайнерская студия Артемия Лебедева в апреле 2019 года. Тогда выбор Мишки-неваляшки объяснили тем, что медведь «ассоциируется с Россией как на международном уровне, так и у самих россиян». «Наш медведь — не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрешка. Он никогда не стоит на коленях — у него их попросту нет», — отмечалось в описании.

А Шапкокота специально нарисовали так, чтобы он напоминал и манула, и сибирскую рысь, и снежного леопарда, и шапку-ушанку.

К счастью или большому сожалению, мы никогда не сможем до конца понять наших домашних питомцев, и потому ответ на вопрос «почему мой любимец ведет себя так странно?» может остаться без ответа. Зато мы точно можем умилиться их причудливым выходкам и поделиться забавными снимками своих пушистиков на просторах интернета, где эти милашки точно не останутся без внимания очарованных пользователей Сети.

Хорошего дня и загадочного настроения!