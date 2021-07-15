15 июля: гигантские золотые рыбки и Мишка-неваляшка и Шапкокот станут российскими талисманами
Доброе утро! Готовим себе вкусный и полезный завтрак, а во время поглощения пищи не забываем читать только хорошие новости. Поехали!
Пока всё еще жарко. Сегодня в Туле облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +30 градусов.
Служба рыболовства и дикой природы штата Миннесота попросила владельцев золотых рыбок не выбрасывать ненужных питомцев в унитаз или местные озера. Ведомство обратилось к гражданам после того, как рыбоохрана нашла в озере Келлер 28 рыбок размером с регбийный мяч.
Выпущенные в естественную среду золотые рыбки вырастают до 45 см в длину и набирают массу более килограмма. Служба рыболовства сообщила, что выбрасывать рыбок в озера и реки незаконно. Аквариумные рыбы могут переносить болезни, смертельные для видов в естественной среде обитания.
Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants. Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2— City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021
Ведомство рекомендует отдавать надоевших питомцев в зоомагазины, на благотворительность или знакомым.
Знойный расслабленный мотив — словно передышка для одинокого сердца, вырвавшегося из гущи жизни и сладко тоскующего в предрассветных лучах. Сегодня слушаем Feduk и Cream Soda «Я пони».
За несколько дней до открытия Олимпийский игр в Токио Олимпийский комитет России (ОКР) решил вновь представить талисманы российской сборной, впервые показанные более двух лет назад. Ими стали Мишка-неваляшка и Шапкокот, сообщается в Telegram-канале ОКР.
Так, Мишка-наваляшка — «настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить», а Шапкокот — «кот достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть».
Впервые маскотов показала дизайнерская студия Артемия Лебедева в апреле 2019 года. Тогда выбор Мишки-неваляшки объяснили тем, что медведь «ассоциируется с Россией как на международном уровне, так и у самих россиян». «Наш медведь — не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрешка. Он никогда не стоит на коленях — у него их попросту нет», — отмечалось в описании.
А Шапкокота специально нарисовали так, чтобы он напоминал и манула, и сибирскую рысь, и снежного леопарда, и шапку-ушанку.
К счастью или большому сожалению, мы никогда не сможем до конца понять наших домашних питомцев, и потому ответ на вопрос «почему мой любимец ведет себя так странно?» может остаться без ответа. Зато мы точно можем умилиться их причудливым выходкам и поделиться забавными снимками своих пушистиков на просторах интернета, где эти милашки точно не останутся без внимания очарованных пользователей Сети.
Хорошего дня и загадочного настроения!