3 октября: Смеемся вместе с голландским фермером

Всем привет! Вот так выглядит пробуждение под будильник:

Начнем день с милоты!

Представляете, выходите вы утром, предположим, на крыльцо дачи, а перед вами - семейство рыси! У одного жителя Аляски утро именно так и началось.

Американцу удалось сделать около 20 снимков котят, которые перебрались с крыльца во двор. «Около получаса они бегали из стороны в сторону, прыгали и играли. Они приняли наш двор за детскую площадку», — заявил фотограф.

Такие дети:

А теперь посмеемся все вместе.

Голландский фермер (блин, уже смешно), который занимается разведением кур, дает интервью местному телеканалу. И смеется. Просто феерично смеется! Не присоединиться к нему невозможно:

Все, хватит ржать. Немного новостей.

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