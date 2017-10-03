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Утро в Туле
3 октября: Смеемся вместе с голландским фермером

3 октября: Смеемся вместе с голландским фермером

Всем привет! Вот так выглядит пробуждение под будильник:

 

Начнем день с милоты!

Представляете, выходите вы утром, предположим, на крыльцо дачи, а перед вами - семейство рыси! У одного жителя Аляски утро именно так и началось. 

Американцу удалось сделать около 20 снимков котят, которые перебрались с крыльца во двор. «Около получаса они бегали из стороны в сторону, прыгали и играли. Они приняли наш двор за детскую площадку», — заявил фотограф.

Такие дети:

 

А теперь посмеемся все вместе. 

Голландский фермер (блин, уже смешно), который занимается разведением кур, дает интервью местному телеканалу. И смеется. Просто феерично смеется! Не присоединиться к нему невозможно:

 

Все, хватит ржать. Немного новостей.

Команда исследователей из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института разработала «умные» биочувствительные чернила, которые можно использовать для создания татуировок, отслеживающих уровень содержания глюкозы и натрия в крови. Такие татуировки могут быть невидимыми и проявляться только под определённым светом. Кроме того, такие чернила можно будет использовать для долговечных татуировок (например, для пациентов с хроническими заболеваниями) или же, наоборот, для татуировок, сохраняющихся на протяжении нескольких месяцев лечения. Прямо привет нашему блогу про тату!.. 

 

В Аргентине восьмилетний мальчик проглотил пищалку. И очень грустно гудел при каждом вздохе. Прежде чем извлечь инородный предмет врач заснял ребенка на видео - чтобы предостеречь других родителей и напомнить, что все дети подвержены риску. Операция по удалению пищалки прошла успешно!

 

Тем временем в Китае... Мужчина очень не хотел оплачивать счет за номер в гостинице, поэтому решил перелезть по телефонному проводу в здание на противоположной стороне улицы. Но что-то пошло не так, и он просто "завис" посреди пути на высоте 19 этажа. В опасной близости от него находились высоковольтные линии электропередач. В итоге мужчину спасли пожарные, после чего полицейские увезли его в участок. О сумме, которую он должен заплатить за номер, не сообщается.

 

Музыкальная пауза. Будем слушать саундтрек ко второй части фильма «Голубая планета» от BBC - про жизнь морских обитателей. Композицию написал Ханс Циммер совместно с группой Radiohead. Наслаждаемся невероятной красотой:

 

А это видео наверняка понравится фанатам "Звездных войн". 

Художник Скотт Парк нарисовал все транспортные средства из оригинальной трилогии «Звездных войн», аккуратно выдержав их пропорции:

 

В галерее - история одной осени. Возможно, что и этой осени!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:02 +9
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