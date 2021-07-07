7 июля: огромный 3D-кот и новая технология ароматизации фильмов

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Настоящее лето. Сегодня в Туле ясная погода, а температура поднимется до приятных +27 градусов.

На фасаде торгового центра в Токио разместили билборд с гигантским мяукающим котом, который выглядит, как настоящий. Об этом пишет Timeout.

Изогнутый 4К-экран разместился на трех этажах торгового центра возле железнодорожной станции Синдзюку в районе Сибуя. Благодаря своей форме экран позволяет транслировать объемное изображение — такое, как большой кот, который сейчас появляется днем в перерыве между рекламными роликами. Животное просыпается в семь утра, мяукает на прохожих и засыпает в час ночи.

Следить за котом можно и в реальном времени — агентство Cross Space ведет трансляцию на YouTube. Такие билборды всё чаще появляются в Азии, похожие проекты можно было видеть в Китае и Южной Корее.

В сентябре Metallica отметит 30-летие своего классического «Черного альбома» мегаломанским сборником каверов, в записи которого поучаствовали аж 53 артиста — от Майли Сайрус с Элтоном Джоном до Дейва Гаана с Камаси Вашингтоном. Сегодня слушаем один из каверов в исполнении St. Vincent – Sad But True.

В России придумали уникальное домашнее устройство — Illusion Aroma. Гаджет, подключенный к телевизору или компьютеру с помощью Bluetooth, сможет распылять запахи, соответствующие картинке на экране. Об этом пишут «Ведомости».

Illusion Aroma разработал стартап Illusion при поддержке Национальной технологической инициативы. Сам гаджет устроен как колонка с четырьмя барабанами по семь картриджей в каждом. Запахи, записанные на устройство, будут смешиваться, словно на палитре. Аромадорожку разработчики предварительно вручную подложат на монтаже подобно звуку, но в будущем ученые обещают, что нейросеть сама научится распознавать запахи по видео.

«Мы проанализировали сцены более сотни фильмов и выделили наиболее частые запахи, которые обязательно будут в библиотеке. Например, запах кофе и свежей выпечки», — говорит руководитель проекта Илья Финатов.

Примерная стоимость Illusion Aroma — 50 тысяч рублей. Компания также планирует оборудовать колонкой небольшие залы кинотеатров и сдавать их в аренду. Патент на гаджет разработчики хотят получить в конце июля. Для завершения разработки и серийного выпуска продукта стартап намерен привлечь 20 млн рублей от Национальной технической инициативы и столько же от частных инвесторов.

Разработчики оценивают объем мирового рынка аромаустройств в $1,7 млрд, но до сих пор эта ниша не была занята, а все попытки создать аромаустройства для кинотеатров не увенчались успехом.

Обычно люди ожидают встречи со своими попутчиками с легким волнением, ведь никогда не знаешь, кто именно окажется на соседнем сиденье и будет ли этот кто-то соблюдать правила приличия. Зато авторам снимков из нашей сегодняшней подборки крупно повезло с пассажирами, которые составили им в пути хорошую компанию. Эти попутчики могут вилять хвостом, радостно глядеть по сторонам и даже разрешить себя погладить, и такое соседство может сделать любой путь куда радостнее и приятнее.

Хорошего дня и приключенческого настроения!