6 апреля: Бэтмен борется с коронавирусом и продукты из подручных вещей

Доброе утро котятки. С рабочим понедельником вас. Настраиваемся на правильный ритм вместе с нами. Поехали.

О погоде. К нам идет настоящая весна. Солнышка все больше, температуры все выше. С такой погодой и дышится легче.

Бэтмена вызвали?

На одном из зданий в Санкт-Петербурге появилась проекция знака Бэтмена в медицинской маске. Авторы идеи — питерская арт-группа «Явь». Художники отметили, что каждую ночь Бэт-сигнал будет появляться в разных районах города. Его может создать любой, не выходя из дома. На стене в «ВК» они оставили исходник для того, чтобы все желающие, у которых есть дома проектор, могли делать свои проекции. Таким образом художники просят не выходить из дома и соблюдать режим самоизоляции. Вот до чего искусство дошло).

Музыкант Childish Gambino уже довольно давно записал трек Feels Like Summer. Хоть и песенка не нова, но зато она замечательно впишется в начало нового дня. Наслаждайтесь. А еще лучше делитесь своим плейлистом в комментариях.

Сегодня своим завтраком делится исполнительный директор "Слободы" Татьяна Алексеева.

Пара бутербродов с колбасой и сыром, кофе и сырники. Их мы сегодня и будем готовить. А рецепт подсказывает шеф Ивлев.

В нашей галерее сегодня фото-идея, чем заняться дома на выходных: сделать костюмы своих любимых продуктов из подручных материалов, как это сделала пользовательница Instagram qizhen_gao. Зацените.

Хорошего дня и будьте здоровы!