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9 января: конфуз со сказочным оленем, хит «Ведьмака» и чай, который признали опасным

9 января: конфуз со сказочным оленем, хит «Ведьмака» и чай, который признали опасным

Доброе утро! Все новогодние салаты съедены, шампанское выпито, а ленты социальных сетей заполнены счастливыми снимками на фоне елки и сияющего новогодними гирляндами вечернего города. А теперь пора осуществлять планы на этот год. Начнем с того, чтобы немного поработать.

 

Всю рабочую неделю, т.е. ближайшие два дня за окном будет морозно и снежно.

 

Кстати, в первые рабочие дни психологи советуют не перенапрягаться и отложить важные дела. А еще обязательно поощрите себя за труд, например, полистайте ленту новостей Myslo.ru.

После новогодних праздников в Сети появилось забавное видео, где жительница Саратова оседлала светодиодного оленя. В последний момент что-то пошло не так…

 

Если неправильно заварить чай, он превратится в яд. Так считают эксперты министерства сельского хозяйства в Германии.  Специалисты подчеркивают – важно заваривать чай кипятком, . Это поможет  убить все патогенные микробы, которые могут в чайных листах- все-таки это натуральный продукт. Также специалисты отмечают, что в чае, который настаивался несколько часов, нет никакой пользы.

 

А вот и первые технологические новинки этого года подъехали. Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру, с помощью которой можно набирать текст, барабаня пальцами по столу. Для этого необходимо установить специальное приложение SelfieType на свое устройство, поставив его на ровную поверхность и начать печатать, ориентируясь на QWERTY-клавиатуру на экране. С помощью искусственного интеллекта приложение распознает движения пальцев и превратит их в текст.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим  как омский хор перепел хит из сериала «Ведьмак».

 

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Автор: Администрация Myslo
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