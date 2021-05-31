31 мая: газета, из которой растут цветы, и исполнитель роли Джоуи превратился в мем

Добре утро! Сегодня последний весенний день. А это значит, что впереди нас ждет море спелой клубники и черешни, теплые ночи у костра, веселые деньки и еще больше хороших новостей. Врывайтесь!

Тепло, приходи! Сегодня в Туле небольшой дождь, а температура воздуха прогреется всего до +10 градусов.

Авторитетное японское издание The Mainichi создало биоразлагаемую «Зеленую газету», которая состоит из «семенной бумаги», сообщает издание Avocato.

Концепцию разработало Dentsu Inc. — крупнейшее рекламное агентство Японии, которое сотрудничает с The Mainichi.

Таким образом, в издательстве решили привлечь новых читателей. The Mainichi выпускает газету, которая состоит на 100% из переработанной бумаги с добавлением воды и семян разных трав и цветов. Такой продукт читатели могут использовать как рассаду. Достаточно после прочтения разорвать бумагу на кусочки, посадить в землю и поливать водой. Через несколько недель из нее начнут расти цветы.

Газета получила название «зеленой» из-за своей экологичности и обрела большой успех среди покупателей, охватив в Японии 4,6 миллиона человек. Идея нашла своих последователей и в других странах мира, в том числе в Индии и в США, где несколько компаний начали производить бумагу таким же образом для различных целей.

Создатели проекта считают, что он наилучшим образом иллюстрирует девиз издания «The Mainichi принимает меры не только посредством информации, но и путём решения глобальных проблем».

Уильям Биван закатывает дискотеку на руинах погибшей империи, успеваю за 12 минут пунктиром пройтись по разным стилям и эпохам. А на обратной стороне сингла сэмплирует вой дельфинов и звуки природы. Сегодня слушаем Burial — «Chemz» и «Dolphinz».

Зрители посмотрели специальный эпизод сериала «Друзья» и решили, что годы превратили актера Мэтта Леблана (Джоуи Триббиани) в ходячий мем.

Премьера спецэпизода «Друзья: Воссоединение» состоялась 27 мая на HBO, в России его показали «Амедиатека» и КиноПоиск HD.

В выпуске собрались актеры, исполнившие главные роли. Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт ЛеБлан вспомнили главные моменты сериала, поделились историями, оставшимися за кадром, и поговорили о том, как сериал повлиял на их карьеру и жизнь.

Приглашенными гостями шоу стали Джастин Бибер, корейская группа BTS, Дэвид Бекхэм, Синди Кроуфорд, Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Джеймс Корден, Малала Юсуфзай и другие знаменитости.

Сразу после выхода шоу поклонники сериала стали обсуждать, как изменились актеры. Отдельное внимание заслужил 53-летний Мэтт Леблан: некогда сердцеед Джоуи словно превратился в пожилого семьянина, напомнив зрителям добродушного (или скептически настроенного) отца или дедушку.

В соцсетях уже появилось множество мемов с участием актера.

Твой отец перед рождественским ужином / Твой отец после рождественского ужина

Перед локдауном 1 / После локдауна 3

Доброе утро! Всегда помните:

«Ты что, заплатил за джинсы, в которых уже были дырки?»

Сериал «Друзья» выходил в эфир в 1994—2004 годы и был признан одним из лучших в истории американского телевидения.

Спецэпизод стал первым воссоединением каста с момента завершения сериала. В нем актеры также подтвердили, что съемки новых сезонов больше не планируются.

Любящие хозяева обычно понимают своих домашних питомцев и могут объяснить их действия. Но иногда коты и собаки ведут себя ну крайне странно. Да что там, часто они делают что-то откровенно глупое и бессмысленное! Они сидят в собственных мисках или смешных позах, нелепо прячутся, ждут у несуществующей двери… И всё это они делают так забавно, что возникает мысль: а может, всё это только для того, чтобы повеселить окружающих? Кажется, другого объяснения у этих поступков нет!

Хорошего дня и забавного настроения!