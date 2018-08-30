30 августа: А давайте считать пингвинов?

Доброе утро!

Погода на сегодня:

Ну просто идеальные последние деньки лета!

Работа дня - для тех, кто устал от рутины и хочет чего-то новенького.

Требуются волонтеры для подсчета пингвинов!

PenguinWatch 2.0 — проект обработки огромного массива данных, полученных зоологами. Говоря проще, нужно подсчитывать количество пингвинов на фотографиях.

Волонтеры перед мониторами отслеживают, где именно сейчас находятся антарктические пингвины, всё ли с ними в порядке и не нужна ли им помощь.

За пингвинами следит 75 камер, каждая из них делает по 24 снимка в сутки; задача — идентифицировать на снимках взрослых, детей и кладки яиц — вы не поверите, но с таким массивом информации гораздо быстрее справляется армия вовлеченных людей, чем супер-компьютеры.

Таким образом, вы окажете помощь ученым и арктическим пингвинам, потратив то количество времени, которое считаете нужным.

Ну что, погнали считать пингвинчиков?) Можно, кстати, перед сном считать - вместо овец!

Посчитаем чужие денежки.

На прошлой неделе Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года.

Рейтинг возглавил Джордж Клуни, заработавший за 12 месяцев 239 миллионов долларов. Самое удивительное в том, что Клуни за прошлый год не снялся ни в одном фильме! Вот такой вот парадокс. Просто он продал основанную им компанию и получил за это приличную сумму, поэтому и оказался на первом месте списка Forbes.

На втором месте – Дуэйн «Скала» Джонсон, который, напротив, активно снимается в блокбастерах.

Бронзу в списке Forbes взял Роберт Дауни-младший.

В десятку попали ещё два актёра из «Мстителей» – Крис Хемсворт и Крис Эванс.

Также в топ-10 оказались Уилл Смит, Джеки Чан, Адам Сэндлер и индийские актёры Акшай Кумар и Салман Кхан.

Новости!

Компания Alphabet хочет создать в Торонто «умный район» из дерева — для строительства зданий планируется использовать экологичные многослойные клееные деревянные панели, которые по прочности и огнестойкости ничем не уступают бетону и стали. Всего из дерева планируется построить сразу 280 тыс. квадратных метров площадей. Вообще этот район станет прототипом «города будущего»: он будет не только высокоэкологичным, но и высокотехнологичным. Предполагается, что здесь будут тестировать беспилотный транспорт, роботов-курьеров, грузовых дронов и другие экспериментальные технологии. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд долларов. Однако для реализации проекта компании нужно преодолеть некоторые проблемы: по законам Торонто, действующим на сегодняшний день, нельзя строить деревянные здания выше шести этажей. А надо Alphabet планирует возводить «небоскребы» в 50 этажей!

Procter & Gamble подала заявку на регистрацию товарных знаков LOL («смеюсь в голос»), WTF («что за нафиг»), NBD («ничего страшного») и FML («к чёрту жизнь»). Это сленговые словечки «из интернета», если что. Их планируют применять в брендинге товаров домашнего и личного пользования, а именно — хотят называть так марки жидкого мыла, средства для посудомоек, а также освежители воздуха. Отлично можем представить себе освежитель воздуха WTF?! Идеальное название!

На торги аукционного дома «Литфонд» 26 сентября выставят паспорт Виктора Цоя, записную книжку с телефонами его друзей и рукописи с текстами песен. Изначально владелец продавал предметы на Avito, но меньше чем через сутки снял объявления, заключив контракт с аукционным домом. В разговоре с Life он отметил, что лично знал Цоя и его жену Марианну. Стартовая цена паспорта — 2,5 млн рублей, записной книжки — 500 тыс. рублей. Рукописи оценены в 250 тыс. рублей каждая.

Музыкальная пауза.

Новинка от One Republic — стильный черно-белый клип на новый хит Connection. Отличный саундтрек для нашего утра!

Танцуют все!

К 60-летию со дня рождения Майкла Джексона (вчера было — 29 августа) посмотрим крутой ролик, в котором хореограф Рикардо Уолкер показал «эволюцию» танцев короля поп-музыки:

В галерее — творчество Xoсе Мануэля Кaстро Лопеса. Он занимается резьбой по камням — превращает твepдый материaл в необычную скульптуру, подчеркивая его мнимую мягкость.