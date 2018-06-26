26 июня: Футбольные танцы и птицы-дроны

Всем утра! Доброго, позитивного, солнечного :)

Синоптики обещают нам теплую погоду. Термометры сегодня покажут 25 градусов. Дождика не будет, смело оставляем зонтики дома.

А теперь, когда вы уже порадовались, можно и к новостям. Приятным, разумеется :)

В Китае начали делать дроны, похожие на настоящих птиц. Маленькие беспилотники могут летать в настоящей стае и кружить над густонаселёнными районами.

В отличие от обычных дронов, «голуби» имитируют движения птичьего крыла, а также могут набирать высоту и делать резкие нырки в воздухе. Новое поколение устройств способно скрыться от человеческих глаз и военных радаров, производит минимум шума, оснащено камерой, GPS-датчиком и спутниковой связью.

23 июня в Австралии прошёл регбийный матч, в котором встретились сборные Тонга и Самоа. В традиции обеих команд входит исполнение боевых танцев для устрашения соперника — местных аналогов новозеландской хаки. Поэтому до начала игры регбисты устроили «танцевальный батл» с кричалками в адрес соперника.

Посмотрите, как забавно :)

В Австралии во время футбольного матча на поле выскочил кенгуру. Животное задержалось возле ворот, а потом само ускакало с поля.

23 июня в Петербурге прошли юбилейные 50-е «Алые паруса». Праздник выпускников, наиболее известный масштабным фейерверком, посетили более 45 тысяч человек.

Давайте посмотрим, как это было.

Еда на рейсах современных авиалиний больше походит на пожеванные полуфабрикаты: склеенный рис, заветренные овощи, безвкусный десерт и кислое вино. А еще полвека назад пассажирам предлагали лобстеров и устрицы. Были времена, когда полеты в экономклассе были комфортнее, чем в бизнес-классе в наши дни. Давайте посмотрим.

В 1950-х путешественники даже и подумать не могли об эконом- или бизнес-классе. Тогда существовал только один класс на всех — роскошный. На ночных рейсах пассажиру могли выделить персональную кровать и подать завтрак в постель. А некоторые салоны украшались картинами.

После полудня пассажирам подавали чай со всевозможными сладостями, от булочек до джемов. В конце перелета — шампанское и канапе. По словам стюардесс, людям не нужны были фильмы и музыка — они были слишком заняты едой.

Обычным делом для пилота было выйти к путешественникам, чтобы поболтать с ними и пошутить. Так в те годы работал пиар: командир воздушного судна лично убеждал людей, что они в безопасности и полет проходит нормально. В целом атмосфера была очень непринужденной: взрослые разгуливали по салону, выпивали, курили и играли с детьми.

На борту был хрусталь, фарфор и серебро. Пассажирам подавалось крепленое вино и кофе, а также коктейли и ланч из нескольких блюд.

В 1950-х вы бы не увидели тесного прохода, по которому бортпроводник везет на тележке дешевый сок и контейнеры с полуфабрикатами. Тогда шеф-повар выкатывал на огромном подносе тарелку с лобстерами, морепродуктами и говяжьей вырезкой, а в качестве закуски пассажирам предлагались свежие фрукты и ягоды.

Авиалайнеры напоминали шикарные рестораны, где бортпроводники в белых костюмах с черными галстуками преподносили путешественникам изысканные блюда.

В 1960-х годах появился экономкласс, но на качество обслуживания это не повлияло: в типичный обед входили креветки, копченый лосось и вино на выбор.

Обед путешественникам прямо в небе готовил настоящий шеф-повар, а вино подавал сомелье.

Прекрасного дня! :)