12 октября: Живая Мона Лиза и петушок из метро

Доброе утро! С пятницей!

В программе этих выходных закрытие мотосезона, камерные концерты неординарных исполнителей, два дня, посвященных «Играм престолов», фильм о покорителе Луны Ниле Армстронге и еще много чего интересного. Подробности — в нашем специальном обзоре!

А еще погода в этот уик-энд ожидается прямо сказочная. Самое время идти гулять в лес, шуршать разноцветной листвой и делать тематические осенние фотосессии! Не упустите момент:

Яркого экстрима для заряда бодрости на все выходные!

Парни с канала ROUND III сняли ролик в замедленном движении в 4к, пока летели на скорости 274 км/ч:

«Мы прикрепили камеру RED стоимостью $25к к нашему другу и прыгнули с парашютом, чтобы снять это сюрреалистичное видео»

Новости!

BMW оживила загадочную Джоконду! И оказалось, что Мона Лиза мечтает о новом седане BMW 3-й серии с интеллектуальным персональным ассистентом, премьера которого состоялась на Парижском автосалоне. В рамках промо этой модели немецкая компания установила на площади перед Национальным центром искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже огромный светодиодный экран массой в 36 тонн, высотой 10 метров, шириной 7,5 метров и площадью в 75 квадратных метров. С цифровым изображением шедевра Да Винчи! Благодаря технологии распознавания лиц цифровая Мона Лиза могла двигать головой, руками и изменять выражение лица, отвечая на вопросы прохожих. Джоконда свободно говорила на трёх языках: французском, английском и немецком. И рассказывала прохожим о новой модели BMW с интеллектуальным персональным ассистентом. Ассистент будет доступен на отдельных моделях BMW с марта 2019 года и позволит облегчить управление автомобилем, контролируя только те функции, которые необходимы водителю в определённой ситуации. Помощник активируется при помощи голосовых команд и является изначально безымянным — в отличие от аналогичных интеллектуальных систем у конкурентов, водитель может придумать ассистенту любое имя, на которое он и будет впоследствии «откликаться». То есть это вполне может быть Мона Лиза — почему бы и нет?))

Интересная информация для тех, кто часто бывает в столице. Московский метрополитен выпустил лимитированную серию карт «Тройка» с изображениями кассира метро, обходчицы путей и петушка. Дизайн карт выполнили иллюстраторы Наташа Джола и Настя Болотникова. Тираж проездных составил 10 тысяч экземпляров, их можно приобрести в кассах метрополитена. Смотрите, какие креативные:

Время для трогательных историй. Одна из лошадей, снявшихся в фильме братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса», узнала на съемочной площадке актера Лиама Нисона. «Вы не поверите. Этот конь узнал меня. Он вспомнил меня по другому вестерну, где мы снимались некоторое время назад. <…> Когда мы работали вместе, я о нем заботился, давал лакомства, яблоки. <…> Увидев меня, он радостно заржал и стал бить копытами», — заявил актер. На рассказ Нисона отреагировал австралийский актер Рассел Кроу — по его словам, у него дважды завязывалась подобная дружба с лошадьми на съемках. «Это чистая правда. Был такой конь Джордж, верхом на котором я произносил речь в лесу в „Гладиаторе“. Спустя годы он оказался на съемках „Робин Гуда“, и мы каждый день болтали. То же самое с белой лошадью Расти из „Робин Гуда“ — мы снова болтали на съемках „Отверженных“. Друзья на всю жизнь», — написал Кроу в твиттере.

Музыкальная пауза для фанатов компьютерных игр!

Ютубер сделал кавер на «Seven Nation Army» из звуков Battlefield 5. Ой, чего только нет в интернете:

А сейчас будет неожиданно.

Начало октября — самое время начать думать про Новый год! Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер рождественской комедии «The Christmas Chronicles» режиссера Клея Кейтиса.

По сюжету фильма брат и сестра решают снять видео с настоящим Санта-Клаусом, но он замечает их, после чего они отправляются в путешествие, о котором мечтает любой ребенок. В картине снялись Курт Расселл, Кимберли Уилльямс-Пейсли, Оливер Хадсон и другие.

Начинаем заряжаться новогодним настроением:

Посмотреть «The Christmas Chronicles» можно будет на Netflix с 22 ноября.

В галерее — проект Линды Будербала, художницы из Парижа. Девушка обратила внимание, что у многих героев поп-культуры есть какой-то один цвет, с которым они ассоциируются. Линда разделила героев по цвету и его оттенкам — получилось круто.