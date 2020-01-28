28 января: оттенки серого в оптической иллюзии и как бы выглядела Клеопатра в современности

Доброе утро! Многим знакома такая ситуация по утрам.

На видео не сонный или изрядно выпивший накануне человек. Это житель племени Туламби одного из последних племен, существующих с Каменного века.

Что сегодня с погодой? Да практически тоже самое что и вчера разве что чуть холоднее.

Вы никогда не задумывались, как бы выглядела Клеопатра, будь она нашей современницей? А вот графический дизайнер не только пофантазировала на эту тему, но и создала целую коллекцию картин, на которых исторические личности изображены в виде современных людей.

«Современная» Клеопатра немного смахивает на типичную голливудскую актрису вроде Анджелины Джоли или Сальмы Хайек.

Александр Македонский очень похож на современного хипстера.

Мона Лиза выглядит как типичный инстаблогер.

Английская телеведущая показала пользователям Сети оптическую иллюзию, которая меняет цвета. В своем аккаунте Инстаграм телеведущая опубликовала картинку с двумя квадратными блоками серых оттенков.

Если к разделительной линии между ними приложить палец, цвет обеих фигур станет одинаковым.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип группы «Руки вверх!»

В галерее сегодня снимки кошки-моряки из ее собственного профиля @miss_rigby_boatkitty.