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Утро в Туле
29 марта: Усатые супергерои и театр теней от ИКЕА

29 марта: Усатые супергерои и театр теней от ИКЕА

Доброе утро, друзья! Всех с пятницей и с последним рабочим днем марта — в следующий понедельник уже 1 апреля!

 

Как насчет планов на последние мартовские выходные? Нас ждут фестиваль уличных видов спорта, древнерусский драм-н-бэйс и музыка на терменвоксе, спектакль от женской версии «Квартета И» и экскурсия, посвященная истории пряника. Подробнее обо всем — в специальном обзоре от Myslo:

По прогнозам синоптиков, в этот уик-энд почувствуем первое теплое дыхание весны — разогреет аж до +10! Ура, товарищи!)

 

Завтра, 30 марта, по всему миру пройдет экологическая акция «Час Земли». С 20.30 до 21.30 по московскому времени участникам предлагают на один час отключить электричество, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата и экономии природных ресурсов. Акция проводится уже много лет подряд, и к ней часто присоединяются достопримечательности по всему миру, в том числе и в российских городах.

Специально к предстоящему «Часу Земли» российская ИКЕА выпустила шуточную инструкцию: предлагается «не сидеть в темноте без дела», а устроить театр теней при помощи свечей!

 

Наш любимый Simon's Cat в честь пятницы, ура!

Буквально несколько часов назад вышел новый мультик — про купание, часть 1. Наслаждаемся:

 

Переходим к новостям.

Очень необычный судебное решение: на Гавайях автоугонщику запретили в течение четырёх лет употреблять Pepsi. В июне 2018 года молодого человека задержали за рулём угнанного автомобиля. Он рассказал, что действительно без разрешения взял машину у двоюродного брата, чтобы сгонять за своим любимым напитком — Pepsi. За это судья приговорила его к штрафу, общественным работам и 4 годам воздержания от этой газировки: «Пусть подсудимый в полной мере ощутит синдром отвыкания от пепси-колы». Кока-кола, твой выход!

 

Московский метрополитен продолжает генерировать различные варианты мелких предметов, в которые можно встроить функцию проездного. На этот раз выпущено более 2,4 тысячи брелоков с функциями карты «Тройка» в новом дизайне с комплиментами. На проездные нанесли надписи «Самая красивая девушка Москвы» в четырех вариантах, «Ты самый лучший мужчина!» и «В жизни всегда есть место подвигу!» в двух форматах. Стоимость одного такого проездного составит 310 рублей.

 

Тем временем в Санкт-Петербурге запускают первую в России кофейню с нейросетями и машинным обучением — открытие заведения под названием «Астаманьяна» планируется на апрель. Клиенты кофейни смогут получить кофе в зависимости от настроения и вкусовых предпочтений. Эти параметры будет оценивать нейросеть заведения. Она распознаёт радость, грусть, усталость, удивление и не только. В зависимости от эмоции клиенту предложат несколько вариантов на выбор. «К примеру, если человек выглядит усталым, ему можно предложить двойной эспрессо для бодрости, а если выглядит радостным — апельсиновый раф для продления хорошего настроения. Сейчас мы проводим исследования на фокус-группах, потом нейросеть будет обучаться автоматически», — рассказывает руководитель кофейни. Благодаря машинному обучению руководство кофейни сможет прогнозировать спрос на напитки и эффективнее распределять ресурсы. Например, система сможет предсказать количество посетителей в зависимости от погоды, дня недели, ближайших мероприятий и не только. Кроме того, посетители смогут заказать блюда напитки и оценивать их через приложения, а позже компания планирует внедрить онлайн-магазин кофе и интеграцию с соцсетями. «Астаманьяна» также позволит посетителям проследить путь кофейных зёрен от плантации до чашки благодаря технологии блокчейна в Microsoft Azure. Для этого будет достаточно просканировать QR-код на чашке: система расскажет сорт, страну происхождения, способ обработки и обжарки, дату сбора урожая и плантацию.

 

Музыкальная пауза!

Вчера вечером Rammstein наконец опубликовали клип на песню Deutschland. Это первый их клип за последние 7 лет! В новом видео группа показывает практически всю историю Германии— с рыцарями, холокостом и космосом. Получился настоящий шедевр кинематографа — некоторые фильмы нервно курят в сторонке. Может клип быть претендентом на Оскар?..

Внимание: для клипа действует ограничение по возрасту из-за потенциально неприемлемого контента для некоторых пользователей.
Детям и слабонервным эту музыкальную паузу лучше пропустить!

 

И новинка для киноманов.

Вышел новый трейлер фильма «Годзилла: Король монстров» с Милли Бобби Браун в главной роли. В кинотеатрах через два месяца - с 30 мая.

Пока трейлер только на английском, сорри:

 

Галерея тоже для киноманов - фанатов Marvel. Роберт Дауни-младший, он же Тони Старк и Железный человек из «Мстителей», решил выяснить, кому в киновселенной Marvel больше всего идут усы. Он запостил в твиттере коллаж из трёх фото с собой, Марком Руффало (Халк) и Крисом Эвансом (Капитан Америка):

 

 

Руффало сразу же ответил ему своим коллажом, на котором красуется он сам в разное время с разными усами: «А количество считается? Или разные виды усов? За годы я перепробовал несколько разных стилей», – написал Марк.

После этой переписки к делу подключились фанаты. Одни начали вспоминать, у кого ещё были усы. А другие начали просто их пририсовывать. Теперь все персонажи Marvel носят усы. Как считаете, кому больше всего идет?

Галерея
Марк Руффало (Халк), Фото: 1
Крис Хемсворт (Тор), Фото: 2
Локи, Фото: 3
Капитан Америка, Фото: 4
Пол Радд (Человек-муравей), Фото: 5
Себастиан Стэн (Баки), Фото: 6
Капитан Марвел, Фото: 7
Танос, Фото: 8
Том Холланд, Джереми Реннер (Клинт Бартон), Чедвик Боузман (Чёрная Пантера), Скарлетт Йоханссон (Чёрная вдова), Фото: 9
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:25 +3
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